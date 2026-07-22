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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव का दावा- धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई छुपा राज तो नहीं जिसकी वजह से हटाया नहीं जा रहा

अखिलेश यादव का दावा- धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई छुपा राज तो नहीं जिसकी वजह से हटाया नहीं जा रहा

सपा चीफ अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कहा है कि उनके पास कोई छिपा हुआ राज है जिसकी वजह से उन्हें हटाया नहीं जा रहा है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 22 Jul 2026 11:05 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बड़ा दावा किया है. बीते करीब 20 दिनों से दिल्ली में नीट परीक्षा और प्रधान के इस्तीफे की मांग पर धरना विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच अखिलेश ने दावा किया है कि कहीं मंत्री के पास कोई ऐसा राज तो नहीं है जिसकी वजह से उन्हें हटाया नहीं जा रहा है.

अखिलेश यादव ने पूछा सरकार मंत्री को क्यों नहीं हटाना चाह रही? सरकार ने छात्रों के साथ भी बातचीत नहीं की है.

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युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए लेकिन क्या दबाव है कि सरकार मंत्री को नहीं हटा पा रहे हैं. क्या दबाव है कि कहीं मंत्री के पास छुपे राज हों और कहीं ऐसा दबाव बने तो जान बचाने के लिए राज खुल जाएं. छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है.युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं है.

काले कपड़ों में आए सांसद

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वहीं आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाज का हर वर्ग आज परेशान है. सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है कि उसका विरोध न किया जाए. हम देश की आवाज में अपनी आवाज मिला रहे हैं.

बता दें तमाम विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले कपड़े पहन कर आए हैं या काला पटका गले में डाल रखा है. संसद परिसर में कुछ महिला सांसदों ने नारेबाजी भी की. 

बता दें 21 जुलाई की शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था. बाद में उन्हें देर रात रिहा किया गया.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 22 Jul 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up News Up Politics Monsoon Session 2026
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