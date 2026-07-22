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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी जिन्हें फर्क नहीं पड़ रहा वो...', इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह टिप्प्णी बनी चर्चा का विषय

'राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी जिन्हें फर्क नहीं पड़ रहा वो...', इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह टिप्प्णी बनी चर्चा का विषय

Ram Mandir Donation Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस घटना से भी शर्मिंदा नहीं होते, उन्हें किसी बात से शर्म नहीं आ सकती.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 22 Jul 2026 08:09 AM (IST)
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस घटना से भी शर्मिंदा नहीं होते, उन्हें किसी बात से शर्म नहीं आ सकती. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन कर ऐसे अपराधों के लिए मृत्युदंड पर विचार करने का सुझाव भी दिया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर टिप्पणी की कि जो लोग इस घटनाक्रम से जरा भी विचलित नहीं होते, वे किसी भी बात से शर्मिंदा नहीं हो सकते. न्यायमूर्ति श्रीधरन ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत ऐसे अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने का सुझाव दिया.

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'राम मंदिर चोरी का मामला सब्र का बांध टूटने जैसा'

न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ा हाल का विवाद, सब्र का बांध टूटने जैसा है. उन्होंने चिंता जताई कि समाज में भ्रटाचार ने इतना जड़ जमा लिया है कि अब सरकार को इसके दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून-1988 में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए.

बुलडोजर कार्रवाई पर क्या बोला कोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल में की गई बुलडोजर की कार्रवाई पर न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राम मंदिर में हाल ही में चढ़ावा चोरी भारतीय की ईमानदारी का सबसे निचला स्तर है और यह व्यवस्थित भ्रष्टाचार भारतीय संस्थानों को पंगु बना रहा है.

उन्होंने कहा कि एक आम भारतीय ने भ्रष्टाचार को सामान्य बात मान ली है और पकड़े जाने तक वह उसे गलत नहीं समझता. ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल 2025 की रिपोर्ट में भारत 182 देशों में 91वें पायदान पर है और यह बात हमें शर्मिंदा नहीं करती.   

‘बुलडोजर न्याय’ के मुद्दे पर कोर्ट ने की टिप्पणी

न्यायमूर्ति श्रीधरन ने ‘बुलडोजर न्याय’ के मुद्दे पर अपने 51 पन्ने के खंडित फैसले में ये टिप्पणियां कीं. इन ध्वस्तीकरण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी अपराध के तुरंत बाद मकान गिराना, मुख्य रूप से उस समाज की खून की प्यास को शांत करना है जो ‘बुलडोजर न्याय’ का आदी हो चुका है.

'पीटीआई भाषा' के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मकान रातोंरात नहीं बन जाता. यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व है कि ऐसे निर्माण ना हों. वे राजनीतिक या नौकरशाही समर्थन के कारण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. अनाधिकृत मकान बनाने की सुविधा बेईमान अधिकारी देते हैं जो बिल्डरों से रिश्वत लेते हैं और मकान के खरीदारों को कार्रवाई भुगतने के लिए छोड़ देते हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS RAM MANDIR PRAYAGRAJ NEWS
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