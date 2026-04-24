अमरोहा में एक्सपायरी नमकीन का गोरखधंधा, नए पैकेट में भरकर गांव-गांव बिक्री, 3 क्विंटल सील

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लोगों की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक्सपायरी नमकीन और स्नैक्स को नए पैकेट में भरकर गांव-गांव बेचा जा रहा था. खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में इस पूरे खेल का खुलासा हुआ और करीब ढाई से तीन क्विंटल एक्सपायरी नमकीन, चिप्स, कुरकुरे और नूडल्स बरामद कर सील कर दिए गए.

मामला जोया ब्लॉक के गांव ढकिया चमन का है, जहां एक गोदाम में भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखी मिली. जांच में सामने आया कि पुराने पैकेट खोलकर नमकीन को खुले में बेचा जा रहा था, जबकि कुछ उत्पादों को नए रैपर में पैक कर नई डेट डालकर दोबारा बाजार में सप्लाई किया जा रहा था.

CM योगी का गोरखपुर दौरा, फोरलेन सड़क और ROB परियोजनाओं का निरीक्षण, काम में तेजी लाने के निर्देश

पूरा गोदाम सील कर दिया गया

छापेमारी के दौरान बरामद माल की कीमत चार लाख रुपये से अधिक आंकी गई, जबकि अधिकारियों के अनुसार कुल स्टॉक की कीमत 7 से 8 लाख रुपये तक हो सकती है. पूरे माल को गोदाम में बंद कर सील कर दिया गया है. मौके पर कलीम पुत्र छंगा नामक व्यक्ति की भूमिका सामने आई है, जो कथित तौर पर एक्सपायरी सामान खरीदकर उसे दोबारा बाजार में बेच रहा था. बताया जा रहा है कि वह पिछले करीब एक महीने से इस धंधे में लगा हुआ था.

सख्त कार्रवाई का दावा

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विनय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में आरोपी को नोटिस जारी किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर एडीएम कोर्ट में मामला दर्ज किया जाएगा. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि यह एक्सपायरी सामान कहां से लाया जा रहा था.

हो सकती हैं ये खतरनाक बीमारियां

विशेषज्ञों के मुताबिक एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. इससे फूड प्वाइजनिंग, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ संदेश दिया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

देहरादून में निकली 'महिला जन आक्रोश' रैली, CM धामी हुए शामिल, विपक्ष पर साधा निशाना