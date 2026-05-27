हापुड़: 15 साल पहले शादी, 4 मासूम बच्चे... सब भूलकर 'मोगली' के साथ फरार हुई मां!

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है. यहां एक हंसता-खेलता परिवार तब उजड़ गया जब चार मासूम बेटियों की मां अपने पड़ोसी 'मोगली' के साथ भाग गई. 15 साल तक अपने पति के साथ रहकर, एक अच्छा घर सजाकर महिला ने 15 मिनट में सबकुछ छोड़ जाने का फैसला ले लिया और बेटियों को अकेला कर दिया.

मामला हापुड़ के कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम बदनौली का है. यहां के रहने वाले अरुण कुमार बिजली विभाग में काम करते हैं, उनको परिवार में उनकी पत्नी और चार बेटियां हैं, जिनके लिए वह दिन रात मेहनत करते हैं. शादी के 15 साल बीत चुके थे. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अरुण को क्या मालूम था कि उसके ही पड़ोस में रहने वाला अरविंद उर्फ मोगली, उसका घर उजाड़ने के सपने लेकर बैठा है.

कैश और जेवर लेकर भागी महिला

अरुण ने बताया कि उसकी पत्नी फरार हो गई है. करीब तीन लाख रुपये और कुछ गहने भी अपने साथ ले गई. उसके पड़ोस में अरविंद नाम का एक लड़का है, जिसे प्यार से मोगली बुलाते हैं. पत्नी उसी के साथ कहीं चली गई है. अब पति अरुण ने अपने और बच्चियों के लिए न्याय की मांग की है.

साजिश बेहद खौफनाक और सोची-समझी थी. 25 मई 2026 की वो सुबह, जब अरुण रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर गया था. घर में चारों बेटियां थीं. मौका पाकर पत्नी प्रीति ने पड़ोस के मोगली के साथ मिलकर पैसे और जेवर लिए और रफूचक्कर हो गई. अरुण का कहना है कि उसकी पत्नी कमाई के 3 लाख रुपये नकद, दो तोले की सोने की अंगूठी, एक तोले की सोने की चेन और सोने के कुंडल भी बटोर ले गई.

हापुड़ पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार

शाम को जब अरुण ड्यूटी से लौटा, तो पैरों तले जमीन खिसक गई. बदहवास पति पहले हैदर नगर चौकी गया, फिर थाने के चक्कर काटे. जब स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, तो अरुण ने अब हापुड़ के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में गुहार लगाई. बिजली विभाग में काम करने वाले अरुण को डर था कि इस सदमे में वह कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए परिवार ने शुरुआत में उसे भनक तक नहीं लगने दी लेकिन अब इंसाफ की जंग शुरू हो चुकी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.