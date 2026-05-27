Inflation Alert: देश में हाल ही में महज 10 दिनों में चार बार पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ चुके हैं. जिससे जनता भी काफी परेशान भी नजर आ रही है. इसके अलावा सोने- चांदी पर भी आयात शुल्क को बढ़ाया गया है. लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये परेशानी आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है. जिसको लेकर अब RBI भी सतर्क हो गया है.

और बढ़ेगी महंगाई

दरअसल पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही सरकार ने सोना और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है. अर्थशास्त्रियों ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है. इन फैसलों के कारण जून 2026 तक खुदरा महंगाई दर (CPI Inflation) भी बढ़कर 5% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है.

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कैसे बढ़ेगी महंगाई?

ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अर्थशास्त्रियों ने उनके साथ बातचीत में इस विषय पर चिंता जाहिर की है. उनका मानना है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता. बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सामान ढुलाई की लागत बढ़ जाती है, जिसका असर रोजमर्रा की चीजों, सब्जियों, खाद्य पदार्थों और बिजली जैसी सुविधाओं पर भी पड़ता है. इससे आम उपभोक्ताओं को ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

RBI भी है अलर्ट पर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए है. बार्कलेज इंडिया की चीफ अर्थशास्त्री आस्था गुदवानी का कहना है कि जून में होने वाली मौनेटरी नीति कमेटी (MPC) की बैठक में RBI रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा और ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है. हालांकि, अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही और 5 प्रतिशत के ऊपर जाने लगी, तो वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं.

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा महंगाई मुख्य रूप से सप्लाई और ईंधन लागत से जुड़ी हुई है. ऐसे में सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई पर तुरंत बड़ा असर नहीं पड़ेगा. RBI पहले ये देखना चाहता है कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर बाजार और उपभोक्ताओं पर कितना पड़ता है. कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी भी भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. कई एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर करीब 5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही आर्थिक विकास दर के अनुमान में भी कटौती की आशंका जताई जा रही है.

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