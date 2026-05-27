9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, RCB ने रचा इतिहास

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB vs GT Qualifier-1: 9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, बेंगलुरु ने रचा इतिहास

RCB vs GT Qualifier-1: 9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, बेंगलुरु ने रचा इतिहास

RCB vs GT Qualifier-1: रजत पाटीदार की तूफानी पारी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालीफायर-1 में पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रन बनाए थे. गुजरात 162 पर सिमट गई और बेंगलुरु ने 92 रनों से मैच जीत लिया.

By : शिवम | Updated at : 27 May 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

क्वालीफायर-1 में गुजरात टाइटंस को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2026 की पहली फाइनलिस्ट बन गई है. इस जीत के हीरो कप्तान रजत पाटीदार रहे, जिन्होंने तूफानी पारी खेलकर RCB का स्कोर 254 पहुंचाया था. इससे पहले विराट कोहली ने 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, क्रुणाल पांड्या ने भी 43 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए GT 162 रनों पर सिमट गई और बेंगलुरु ने इस मुकाबले को 92 रनों से जीत लिया.

धर्मशाला में खेले गए क्वालीफायर-1 में टॉस शुभमन गिल ने जीता था, उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने पारी की शुरुआत की, अय्यर ने 7 गेंदों में 19 और कोहली ने 25 गेंदों में 43 रन बनाए. देवदत्त पडिक्कल ने 30 रन बनाए. कप्तान रजत पाटीदार ने 33 गेंदों में 281.82 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 93 रन बनाए, उन्होंने क्रुणाल पांड्या के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की.

अंतिम 6 ओवरों में बनाए 114 रन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 14 ओवरों में 140 रन था, यहां से लग रहा था कि टीम 210 तक पहुंच जाएगी लेकिन रजत पाटीदार की तूफानी पारी ने स्कोर 254 तक पहुंचा दिया. 33 गेंदों में 93 रनों की नाबाद पारी में रजत ने 9 छक्के और 5 चौके लगाए. RCB ने आखिरी 6 ओवरों में 114 रन बनाए. 

यह भी पढ़ें- क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस की हार के 3 बड़े कारण, क्या अब IPL 2026 से बाहर हो गई GT?

IPL प्लेऑफ का सबसे बड़ा टोटल

कप्तान की पारी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्कोर 254 पहुंचाया, जो अब IPL इतिहास में प्लेऑफ का सबसे बड़ा टोटल बन गया है. इसी स्कोर ने RCB को आईपीएल में प्लेऑफ की सबसे बड़ी जीत (रनों के आधार पर) भी दिलाई.

लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस के टॉप आर्डर बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. साईं सुदर्शन अच्छा खेल रहे थे, लेकिन एक गेंद पर उनके हाथ से बल्ला छूट गया और विकेट पर जा लगा. इसके बाद शुभमन गिल (2) को भुवनेश्वर कुमार ने बोल्ड किया. जोस बटलर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन जोश हेजलवुड ने उन्हें बोल्ड कर उनकी पारी को समाप्त किया. बटलर ने 11 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- क्वालीफायर में विराट का विकेट गिरने पर वाइफ अनुष्का शर्मा का चौंकाने वाला रिएक्शन, तस्वीर वायरल

निशांत सिंधु (5), वाशिंगटन सुंदर (8), जेसन होल्डर (0) सस्ते में आउट हुए. इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए राहुल तेवतिया ने 43 गेंदों में 4 छक्के और 8 चौकों की मदद से 68 रन बनाए, हालांकि ये जीत के लिए काफी नहीं था. गुजरात टाइटंस 19.3 ओवरों में 162 रनों पर सिमट गई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 92 रनों से इस मैच को जीत लिया, जो रनों के आधार पर प्लेऑफ की सबसे बड़ी जीत है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 27 May 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Rajat Patidar IPL Qualifier-1 Gujarat Titans RCB VS GT IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
RCB vs GT Qualifier-1: 9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, बेंगलुरु ने रचा इतिहास
9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, RCB ने रचा इतिहास
आईपीएल 2026
शान से फाइनल में RCB, क्वालीफायर-1 में गुजरात को हराया; पांचवीं बार फाइनल में मारी एंट्री
शान से फाइनल में RCB, क्वालीफायर-1 में गुजरात को हराया; पांचवीं बार फाइनल में मारी एंट्री
आईपीएल 2026
क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस की हार के 3 बड़े कारण, क्या अब IPL 2026 से बाहर हो गई GT?
क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस की हार के 3 बड़े कारण, क्या अब IPL 2026 से बाहर हो गई GT?
आईपीएल 2026
क्वालीफायर में विराट का विकेट गिरने पर वाइफ अनुष्का शर्मा का चौंकाने वाला रिएक्शन, तस्वीर वायरल
क्वालीफायर में विराट का विकेट गिरने पर वाइफ अनुष्का शर्मा का चौंकाने वाला रिएक्शन, तस्वीर वायरल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर की इस्लामी देशों से दोस्ती की अपील, शांति वार्ता के बीच अमेरिका को दी सीधी चेतावनी
ईरान के सुप्रीम लीडर की इस्लामी देशों से दोस्ती की अपील, शांति वार्ता के बीच अमेरिका को दी सीधी चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
इंडिया
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
आईपीएल 2026
क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस की हार के 3 बड़े कारण, क्या अब IPL 2026 से बाहर हो गई GT?
क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस की हार के 3 बड़े कारण, क्या अब IPL 2026 से बाहर हो गई GT?
बिजनेस
Inflation Alert: महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
बॉलीवुड
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget