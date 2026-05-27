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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: बस्ती में बकरीद से पहले हाई अलर्ट, ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च से पुलिस का शक्ति प्रदर्शन

UP: बस्ती में बकरीद से पहले हाई अलर्ट, ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च से पुलिस का शक्ति प्रदर्शन

Basti News In Hindi: क्षेत्राधिकारी सदर सत्येन्द्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल ने शहर के संवेदनशील और प्रमुख मार्गों पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ जोरदार मॉक ड्रिल और पैदल गश्त किया.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 27 May 2026 07:27 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में ईदुज्जुहा को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आपसी सौहार्द के माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है. मंगलवार शाम क्षेत्राधिकारी सदर सत्येन्द्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बल ने शहर के संवेदनशील और प्रमुख मार्गों पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ जोरदार मॉक ड्रिल और पैदल गश्त किया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को परखने के साथ-साथ आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने और अराजक तत्वों को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया.

सीओ सदर सत्येन्द्र भूषण तिवारी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय पुलिस टीम के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ सड़क पर उतरे. फ्लैग मार्च की शुरुआत थाना कोतवाली गेट से हुई. इसके बाद पुलिस बल सदर अस्पताल, दक्षिण दरवाजा, रोडवेज और मालवीय रोड होते हुए शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्र गांधीनगर तक गया. इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहनों और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस पुलिस कर्मियों के मार्च को देखकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक-चौबंद स्थिति साफ नजर आई.

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मिश्रित आबादी में ड्रोन से निगरानी 

सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए तकनीक का भी पूरा सहारा लिया जा रहा है. पैदल गश्त के दौरान पुलिस ने मिश्रित और घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन कैमरों को उड़ाकर छतों और तंग गलियों की हवाई निगरानी की. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, त्योहार के दौरान संवेदनशील स्थलों की लगातार ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने की जुर्रत न कर सके. रूट मार्च के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर ने मिश्रित आबादी वाले मोहल्लों का विशेष रूप से भ्रमण किया. उन्होंने स्थानीय मस्जिदों और ईदगाहों के मौलवी साहिबान, उलेमाओं और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया.

एसपी ने नागरिकों से सौहार्द की अपील की 

एसपी डॉक्टर यश्वी सिंह ने कहा कि त्योहार हमारी गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे का प्रतीक हैं. सभी नागरिक बकरीद के पर्व को पारंपरिक हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं. पुलिस प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे तत्पर है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें.

एसपी ने मातहतों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में लगातार गश्त बढ़ाई जाए और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जाए. पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि किसी ने भी सोशल मीडिया या जमीन पर अफवाह फैलाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित बेहद सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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Published at : 27 May 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Basti News Eid Ul Adha UP NEWS
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