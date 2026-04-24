हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में निकली 'महिला जन आक्रोश' रैली, CM धामी हुए शामिल, विपक्ष पर साधा निशाना

देहरादून में निकली 'महिला जन आक्रोश' रैली, CM धामी हुए शामिल, विपक्ष पर साधा निशाना

Dehradun News In Hindi: देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली निकाली गई. इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए. इस बीच कांग्रेस के दोहरे रवैये पर निशाना साधा है.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Apr 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून के परेड ग्राउंड में महिला जन आक्रोश रैली का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन किया. रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित महिला शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया.

रैली में हजारों महिलाओं की मौजूदगी ने पूरे आयोजन को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया. विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने सरकार के समर्थन में नारे लगाए और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है, के समर्थन में जनजागरण करना था.

यूपी में महिला वोटरों को लेकर नई रणनीति के साथ उतरी बीजेपी, पीएम मोदी भी मैदान में ठोकेंगे ताल

सीएम ने विपक्ष और कांग्रेस पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रवैया महिलाओं के मुद्दे पर हमेशा से विरोधाभासी रहा है. एक ओर कांग्रेस संसद में इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन नहीं करती, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में महिलाओं के आरक्षण की मांग उठाती है. उन्होंने इसे कांग्रेस का 'दोहरा चरित्र' करार दिया.

महिलाओं ने व्यक्त किया कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश

रैली में मौजूद महिलाओं ने भी कांग्रेस के इस रुख के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो दल वास्तव में महिलाओं के हित में काम कर रहा है, उसका समर्थन होना चाहिए. महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए महिलाओं की बात करती है, जबकि जमीनी स्तर पर उनकी नीतियां स्पष्ट नहीं हैं.

महिला वक्ताओं द्वारा सरकार के प्रयास की सराहना

कार्यक्रम के दौरान कई महिला वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा.

रैली के माध्यम से महिलाओं ने एक मजबूत संदेश दिया कि वे अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं और किसी भी तरह के भेदभाव या विरोधाभासी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगी. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि महिला हितों के खिलाफ जाने वाली नीतियों का वे विरोध करेंगी.

इस रैली ने न केवल महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को मजबूती से उठाया, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी एक स्पष्ट संदेश दिया कि महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

UP Politics: यूपी 2027 चुनाव में CM योगी ही होंगे बीजेपी का चेहरा, अखिलेश यादव बोले- वो काला चश्मा लगाकर...

और पढ़ें
Published at : 24 Apr 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में निकली 'महिला जन आक्रोश' रैली, CM धामी हुए शामिल, विपक्ष पर साधा निशाना
देहरादून में निकली 'महिला जन आक्रोश' रैली, CM धामी हुए शामिल, विपक्ष पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद में नमाज अदा कर सकती हैं लेकिन...', मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर SC में बोला AIMPLB
'मस्जिद में नमाज अदा कर सकती हैं लेकिन...', मुस्लिम महिलाओं की एंट्री पर SC में बोला AIMPLB
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Raebareli News: गंगा नदी में स्नान के दौरान तीन लोगों की डूबकर मौत, एक की हालत गंभीर
रायबरेली: गंगा नदी में स्नान के दौरान तीन लोगों की डूबकर मौत, एक की हालत गंभीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board Result 2026: मऊ जिले में प्रतीक्षा पांडेय ने हाईस्कूल की परीक्षा में किया टॉप, प्रदेशभर में पाया चौथा स्थान
मऊ जिले में प्रतीक्षा पांडेय ने हाईस्कूल की परीक्षा में किया टॉप, प्रदेशभर में पाया चौथा स्थान
Advertisement

वीडियोज

VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
बिहार
Bihar Politics: RJD पर बरसे सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री ने कहा- 'जो व्यक्ति अपने परिवार में बहन को…'
RJD पर बरसे सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री ने कहा- 'जो व्यक्ति अपने परिवार में बहन को…'
विश्व
Donald Trump Remark: ट्रंप के नरक वाले बयान पर अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन नाराज, बोलीं- 'भारत की मिट्टी दुनिया को...’
ट्रंप के नरक वाले बयान पर अमेरिकन सिंगर मैरी मिलबेन नाराज, बोलीं- 'भारत की मिट्टी दुनिया को...’
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस के साथ हुआ धोखा, अक्षया हरिहरन का दावा- 'मेरे नाम पर किसी और ने दिया वोट'
तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस के साथ हुआ धोखा, अक्षया हरिहरन का दावा- 'मेरे नाम पर किसी और ने दिया वोट'
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
West Bengal Election: हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हाथ में DSLR कैमरा, आंखों पर काला चश्मा, बंगाल चुनाव के बीच नाव से पीएम मोदी ने हुगली में किया फोटोशूट
हेल्थ
Heart Attack Risk In Healthy People: एकदम फिट दिखने वालों को क्यों आ रहा हार्ट अटैक? डॉक्टर से जानें असली वजह
एकदम फिट दिखने वालों को क्यों आ रहा हार्ट अटैक? डॉक्टर से जानें असली वजह
ट्रेंडिंग
Viral Video: सड़क पर दुल्हन की विदाई शूट कर रहा था फोटोग्राफर, आई कार और...; वीडियो अपने रिस्क पर देखें
सड़क पर दुल्हन की विदाई शूट कर रहा था फोटोग्राफर, आई कार और...; वीडियो अपने रिस्क पर देखें
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget