उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों ऐसी भीषण गर्मी और लू ने जीना मुहाल कर दिया हैं. दिन के समय आसमान से आग बरस रही हैं, जिससे लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम में बड़े बदलाव का अनुमान जताया है. इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट दिया गया हैं. कहीं-कहीं धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज से मौसम में तेजी से बदलाव होगा. ऐसे में कई जिलों में गरज-चमक और आंधी के साथ बारिश होने का संभावना जताई गई हैं. मौसम विभाग ने आज यूपी के तराई वाले इलाकों में बारिश होने के आसार जताए हैं. जिसकी वजह से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान हैं.

आगरा से बांदा तक तप रहा यूपी

इन जिलों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलेगी, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी और लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि आगरा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा में आज भी भीषण गर्मी क़हर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने इन जिलों में हीट वेव और रातें गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है. जबकि अलीगढ़, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया और कानपुर में हीट वेव के साथ वार्म नाइट का यलो अलर्ट दिया गया है. वहीं नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ललितपुर, रायबरेली, चित्रकूट, कौशांबी और प्रयागराज में हीट वेव का यलो अलर्ट दिया गया हैं.

यूपी में अगले एक हफ्ते बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने इन जिलों में उष्ण लू से लेकर भीषण उष्ण लू चलने का अलर्ट दिया है. इस दौरान 30-40 किमी की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी. राजधानी लखनऊ में आज भी तेज धूप और लू का दौर जारी रहेगा. दिन में आसमान साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. हालांकि अगले 48 घंटों में यहां के मौसम में बदलाव आएगा और बारिश होगी.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से अगले पाँच दिन यूपी के अलग-अलग हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होगी. 29 को कहीं-कहीं ओलवृष्टि होने की भी चेतावनी दी गई है. बारिश की वजह से तापमान में कमी आएगी. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते में 6-8 डिग्री तक तापमान में गिरावट का अनुमान जताया है.

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