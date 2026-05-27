देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासत गर्म होने लगी है. मंगलवार को अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया. सपा ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की.

अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन में पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय भी प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान सपा सांसद ने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. जिससे पूरा देश परेशान हैं.

महंगाई और बिजली को लेकर विरोध प्रदर्शन

अवधेश प्रसाद ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं. अयोध्या में हालात और खराब हैं. लोग एक-एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं. बिजली की स्थिति बेहद खराब है। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद समय से बदले नहीं जाते, जिससे पूरे जनपद में अंधेरे जैसी स्थिति बनी हुई है.

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सांसद ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है और सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही. उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया. अवधेश प्रसाद ने कहा कि लाखों छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था लेकिन, पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है.

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