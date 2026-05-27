हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: महंगाई और बिजली कटौती के विरोध में सपा का जोरदार प्रदर्शन, अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में उतरे लोग

अयोध्या: महंगाई और बिजली कटौती के विरोध में सपा का जोरदार प्रदर्शन, अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में उतरे लोग

Ayodhya Samajwadi Party Protest: अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद में पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों और महंगाई को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी दी.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 27 May 2026 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर सियासत गर्म होने लगी है. मंगलवार को अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया. सपा ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला. वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की.

अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन में पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय भी प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान सपा सांसद ने कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है. पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. जिससे पूरा देश परेशान हैं. 

महंगाई और बिजली को लेकर विरोध प्रदर्शन

अवधेश प्रसाद ने प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लोग पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं. अयोध्या में हालात और खराब हैं. लोग एक-एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं. बिजली की स्थिति बेहद खराब है। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद समय से बदले नहीं जाते, जिससे पूरे जनपद में अंधेरे जैसी स्थिति बनी हुई है.

'अगर बकरे की कुर्बानी दी तो हम...', लखनऊ के कसमंडी किला बनाम मजार विवाद के बीच पासी समाज की चेतावनी

सांसद ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है और सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही. उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया. अवधेश प्रसाद ने कहा कि लाखों छात्रों ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन किया था लेकिन, पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है.

यूपी के डॉ. अशोक,प्रवीण कुमार को 'पद्म श्री' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 27 May 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Ayodhya News Awadhesh Prasad SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: महंगाई और बिजली कटौती के विरोध में सपा का जोरदार प्रदर्शन, अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में उतरे लोग
अयोध्या: महंगाई और बिजली कटौती के विरोध में सपा का जोरदार प्रदर्शन, अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में उतरे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम, कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश अलर्ट, IMD ने दिया अपडेट
यूपी में अगले 48 घंटों में बदलेगा मौसम, कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश अलर्ट, IMD ने दिया अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़: 15 साल पहले शादी, 4 मासूम बच्चे... सब भूलकर 'मोगली' के साथ फरार हुई मां!
हापुड़: 15 साल पहले शादी, 4 मासूम बच्चे... सब भूलकर 'मोगली' के साथ फरार हुई मां!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: बस्ती में बकरीद से पहले हाई अलर्ट, ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च से पुलिस का शक्ति प्रदर्शन
UP: बस्ती में बकरीद से पहले हाई अलर्ट, ड्रोन निगरानी और फ्लैग मार्च से पुलिस का शक्ति प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान
राजस्थान में रहने वाले सावधान! 1 जून को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! हड़ताल का ऐलान
आईपीएल 2026
RCB vs GT Qualifier-1: 9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, बेंगलुरु ने रचा इतिहास
9 छक्के, 5 चौके... रजत पाटीदार ने 281 की स्ट्राइक रेट से बनाए 93 रन, RCB ने रचा इतिहास
इंडिया
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
कर्नाटक में कई डिप्टी सीएम की हो सकती डीके शिवकुमार सरकार, सिद्धारमैया खेमे को क्या मिलेगा?
बिजनेस
Inflation Alert: महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
महंगाई पर नया अलर्ट, तेल के दाम बढ़ने से लोन दरें बढ़ेगी, 5% के पार जाएगी मुद्रास्फीति! RBI सतर्क
बॉलीवुड
गरीबी में बीता बचपन, पैसों की कमी ने तोड़ा क्रिकेटर बनने का सपना, फिर मुकेश छाबड़ा ऐसे बने बॉलीवुड के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर
पैसों की कमी ने तोड़ा क्रिकेटर बनने का सपना, फिर मुकेश छाबड़ा ऐसे बने बॉलीवुड के नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर
जम्मू और कश्मीर
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
इस हफ्ते जम्मू-कश्मीर का प्लान करने वालों के लिए बुरी खबर! कुछ दिन के लिए गुलमर्ग में नहीं मिलेगी यह सुविधा
ट्रेंडिंग
'दुनिया गोल है…' जनरल डिब्बे में बुजुर्ग को नहीं मिली सीट तो पुलिसकर्मी ने सिखाया इंसानियत का पाठ, दिल जीत रहा वीडियो
'दुनिया गोल है…' जनरल डिब्बे में बुजुर्ग को नहीं मिली सीट तो पुलिसकर्मी ने सिखाया इंसानियत का पाठ
जनरल नॉलेज
World Longest Traffic Jam: जब सड़क ही बन गई थी लोगों का घर, जानिए कितने दिन तक लगा था दुनिया का सबसे लंबा जाम?
जब सड़क ही बन गई थी लोगों का घर, जानिए कितने दिन तक लगा था दुनिया का सबसे लंबा जाम?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget