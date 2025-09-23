अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, भिड़ंत के बाद कार और केंटर में लगी आग, 4 लोग जिंदा जले

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा, भिड़ंत के बाद कार और केंटर में लगी आग, 4 लोग जिंदा जले

UP News: अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गोपी गांव के पास कार और केंटर में जबरदस्त भिडंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई.

By : खालिक अंसारी, अलीगढ़ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Sep 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गोपी गांव के पास मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. कार और केंटर गाड़ी के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. घटना के बाद देखते ही देखते दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. हादसे में वाहन सवार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई.

सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस समेत पुलिस के उच्च अधिकारियों और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर ब्रिगेड कर्मचारीयों ने दोनों वाहनों में लगी आग को बुझाया. इसके बाद शवों को गाड़ियों से बाहर निकाल गया. मृतकों की पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने पंचायत नामा की कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी है, साथ ही मामले की तफ्तीश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला थानाकाराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गोपी गांव स्थित फ़लाई ओवर के ऊपर का है. कार और केंटर गाड़ी के बीच आमने-सामने की  भीषण भिड़ंत में देखते ही देखते आग लग गईं. इस हादसे में वाहन सवार 4 लोग आग में जिंदा जल गए.

राहगीर ने जान पर खेल कर बचाई एक व्यक्ति की जान

प्रत्यक्षदर्शी सत्यवान सिंह ने कहा, "वह रोजाना की तरह अपने घर से नेशनल हाईवे पर वार्निंग मॉक के चलते रनिंग करने के लिए गया था. तभी उसने देखा की कार और केंटर गाड़ी के बीच एक्सीडेंट हो गया. दोनों वाहनों में आग लग गई. जिसके बाद कार मे सवार एक महिला व एक बच्चें समेत तीन लोग और केंटर गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति की दोनों गाड़ियों के अंदर जलकर मौके पर ही मौत हो गई.

सत्यवान सिंह ने आगे कहा कि, उसने खुद की जान की परवाह किये बगैर कार की खिड़की के बाहर लटक रहे एक व्यक्ति को बाहर निकलते हुए उसकी जान बचाई. वहीं कार में सवार महिला व एक बच्चे समेत तीन लोगों और केंटर गाड़ी सवार को नहीं बचाया जा सका.

हादसे में दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मयंक पाठक ने कहा, थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे गोपी पुल से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि दो गाड़ियों के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. जिसके बाद छोटी गाड़ी कार में आग गई और उसके बाद दोनों ही गाड़िया आग में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस

उन्होंने कहा कि आग में झुलसे एक व्यक्ति को वाहन से निकाल कर घायल अवस्था में उपचार के लिए एंबुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेजा गया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. पुलिस गाड़ी के चेचिस नंबर और टोल के माध्यम से मृतकों की शिनाख्त की कोशिश कर रही है.

Published at : 23 Sep 2025 04:21 PM (IST)
UP NEWS Aligarh News Aligarh Road Accident
