'आजम खान बसपा में रहें या सपा में...' सपा नेता की रिहाई के बाद केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा दावा

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं. सभी परवानों के जेल पहुंचने के बाद जेल प्रशासन ने प्रक्रिया पूरी करते हुए आजम को रिहाई दे दी है.

वहीं सपा नेता के जेल से बाहर आने के बाद यूपी की राजनीति तेजी से गरमा गई है और इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. वहीं आजम के सपा और बसपा में जाने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है.

सपा नेता की रिहाई पर केशव मौर्य ने दी प्रतिक्रिया

आज़म खां के जेल से रिहा होने के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल होने की अटकलों के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'एक्स' पर ट्वीट कर कहा है कि, 'मोहम्मद आजम खान चाहें सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा-बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है.'

केशव मौर्य के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है. उनके इस बयान से अब सूबे की सियासत ने तूल पकड़ ली है. फिलहाल आजम खान की रिहाई पर अब तमाम बड़े दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है.

अखिलेश यादव ने रिहाई पर क्या कहा?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 23 महीने बाद जेल से रिहा होकर बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर कहा कि, 'आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं, इसके लिए मैं अदालत का आभार प्रकट करता हूं और हम सभी को कोर्ट पर भरोसा था कि वह न्याय जरूर करेगा.'

वहीं उनके बाहर आने के बाद अखिलेश ने यह भी कहा कि, जैसे सरकार बनते ही सीएम योगी ने अपने औऱ डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस ले लिए हैं इसी तरह समाजवादी की सरकार आते ही हम उनके खिलाफ चल रहे सभी झूठे मुकदमों को खत्म करने का काम करेंगें. इसी के साथ सपा प्रमुख ने कहा कि आज समाजवादियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है.

रामपुर के लिए रवाना हुए आजम खान

सीतापुर जेल से रिहाई मिलने के बाद सपा नेता आजम खान अपने काफिले के साथ समर्थकों संग अपने निवास स्थान रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं. जहां पर उनके हजारों चाहने वाले स्वागत सत्कार के लिए तैयार और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बता दें आजम खान पिछले 23 महीनों से सीतापुर जेल में बंद थे. उनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे थे जिसमें उन्हें कोर्ट की तरफ से जमानत मिलने के बाद आज दोपहर रिहा कर दिया गया है.