अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नवरात्रि को लेकर हिंदू छात्रों ने अलग खाने की मांग की है. एएमयू के हिंदू छात्रों ने मांग उठाई है कि जिस तरह रमजान के दौरान खाने की अलग व्यवस्था की जाती है, उसी तरह नवरात्रों में भी फलाहार और शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था हो. इसको लेकर वाइस चांसलर के नाम एक ज्ञापन दिया गया. जिसके बाद एएमयू प्रशासन हिंदू छात्रों के हिसाब से खाने की तैयारी में जुट गया है. एएमयू के हिंदूवादी छात्र नेता अखिल कौशल ने प्रॉक्टर कार्यालय को लिखित मांग सौंपी है.

अखिल कौशल का कहना है कि नवरात्रि के पावन पर्व में साफ-सुथरा और फलाहार भोजन मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि नॉनवेज और नवरात्रि का खाना बिल्कुल अलग बनाया जाए. अखिल कौशल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी छात्र की शिकायत मिली कि खाना अलग नहीं बनाया गया, तो सख्त विरोध किया जाएगा.

यूनिवर्सिटी के छात्रों ने की ये मांग

छात्र नेता का आरोप है कि पहले भी कई बार वेज और नॉनवेज एक साथ बनाए जाने की शिकायतें आई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि मेस में खाना बनाने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं, इसलिए उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि नवरात्रि के दौरान हिंदू छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए विशेष व्यवस्था करें. फिलहाल प्रॉक्टर कार्यालय इस पूरे मामले पर विचार कर रहा है.

हिंदू छात्रों को नवरात्रि के अनुसार खाना उपलब्ध कराने के निर्देश

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर हसमत अली खान ने जानकारी देते हुए बताया है कि वीसी के नाम हमको ज्ञापन दिया गया. ज्ञापन में नवरात्रि के दौरान हिन्दू छात्रों के लिए खाने की मांग की थी तो हमने डीएसडब्ल्यू से आग्रह किया सभी प्रवोस्ट को दिशा निर्देश जारी करें कि नवरात्रि के दौरान जिस तरीके से हिन्दू छात्रों को खाना चाहिए वो खाना मुहैया कराया जाए. अन्य चीजों को अवॉइड किया जाए. खाने का मेंन्यू हिन्दू छात्रों की सहमति से तैयार हो ताकि किसी की भावना आहत ना हो.