हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मोहम्मद से नहीं महादेव से है काशी की पहचान', वाराणसी में पोस्टर विवाद पर बोले धर्माचार्य

'मोहम्मद से नहीं महादेव से है काशी की पहचान', वाराणसी में पोस्टर विवाद पर बोले धर्माचार्य

Varanasi News: वाराणसी में सिगरा थाना अंतर्गत कुछ नाबालिग युवकों द्वारा पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखकर एक जुलूस निकाला गया था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 24 Sep 2025 05:28 PM (IST)
Preferred Sources

धर्मनगरी काशी में इन दिनों मोहम्मद और महादेव को लेकर जारी किए गए पोस्टर चर्चा में है. इन पोस्टर के साथ लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं. बीते दिनों वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था जिसमें कुछ नाबालिग युवक हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पर जाते देखे गए.

इस मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कार्रवाई करते हुए 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया. अब इसके विरोध में काशी के धर्माचार्यों ने आई लव महादेव पोस्टर के साथ कहा है कि यह नगरी भगवान शिव की नगरी है और महादेव से ही पहचानी जाती है. हम इस प्रकार के किसी भी जुलूस यात्रा का विरोध करते हैं.

पुलिस ने 20 अज्ञात पर दर्ज किया केस

वाराणसी में सिगरा थाना अंतर्गत कुछ नाबालिग युवकों द्वारा पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखकर एक जुलूस निकाला गया था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

मोहम्मद से नहीं महादेव से है काशी की पहचान- धर्माचार्य

अब इसके बाद काशी के धर्माचार्य ने इस जुलुस पर आपत्ति जताई है. अपने मठ पर आई लव महादेव के पोस्टर के साथ उन्होंने कहा है कि यह शहर भगवान शिव की नगरी के रूप में पहचाना जाता है और उन्हीं से ही इसकी पहचान है. 

साथ ही यह भी कहा है कि इस प्रकार के किसी भी जुलूस यात्रा को आयोजित करना शहर के माहौल को बिगाड़ने जैसा है. पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालकदेवाचार्य ने कहा कि विदेशी फंडिंग के आधार पर इस प्रकार का जुलूस निकाला गया है, जो काशी की परंपरा के खिलाफ है. यह शहर भगवान शिव की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाता है.

पुलिस प्रशासन ने अब तक क्यों नहीं किया गिरफ्तार- धर्माचार्य

इसके अलावा उन्होंने वाराणसी पुलिस प्रशासन से भी सवाल पूछा कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत क्यों किया गया है. नामजद मुकदमा क्यों नहीं किया गया है और अब तक जो लोग इस जुलूस में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई. इससे शहर का माहौल बिगड़ सकता है. कुछ अधिकारी सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं. इस प्रकार के आयोजन पर प्रशासन को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए.

Published at : 24 Sep 2025 05:28 PM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज, बिकाऊ नहीं हूं', BSP में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान की दो टूक
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज, बिकाऊ नहीं हूं', BSP में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान की दो टूक
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
आपको पता भी है हमारी स्थिति, कितने घंटे सो पाते हैं? बार-बार सुनवाई की मांग कर रही वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
जनरल नॉलेज
यूपी के मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL और Sick Leave का गणित
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
