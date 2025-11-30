अलीगढ़ नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराई 250 करोड़ की बेशकीमती जमीन, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

अलीगढ़ नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के चार्ज लेने के बाद नगर निगम कार्यालय के आदेशों के तेवर अलग नजर आ रहे हैं. नगर निगम के राजस्व में तो बढ़ोत्तरी हुई है. इतना ही नहीं नगर निगम अलीगढ़ ने एक दिन में करोड़पति बनने का रिकार्ड भी पार कर चुका है. अलीगढ़ नगर निगम ने महज एक दिन में वह बेशकीमती जमीन अपने कब्जे में ली है जो लंबे समये से नगर निगम के हाथों से छूटती नजर आ रही थी. नगर निगम ने जमीन पर अपने स्वामित्व का बोर्ड भी दिया है.

दरअसल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के प्रभार संभालने के बाद नगर निगम की कार्यवाहियां सुर्खियों में हैं. इसकी वजह है यह है कि 250 करोड़ रुपये की बेसकीमती जमीन पर नगर निगम ने चंद घंटे में ही अपना स्वामित्व कर लिया और इस जमीन को लेकर एक आदेश भी चश्पा कर दिया गया है. जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है यह जमीन नगर निगम की है इस जमीन पर हस्तक्षेप करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

कहां मौजूद है बेशकीमती जमीन?

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला अलीगढ़ के नगर निगम क्षेत्र में स्थित क्वारसी का है, जहां की गाटा संख्या 275 में 81,000 वर्ग मीटर ऊसर भूमि पर नगर निगम ने अपना कब्जा प्राप्त कर लिया है. यह भूमि बेशकीमती है क्योंकि यह रामघाट रोड पीएसी के सामने है एवं बेशकीमती श्रेणी में आती है.

बाजार में जमीन के रेट अनुसार इस भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 250 रुपये करोड़ आंका गया है. नगर निगम के इतिहास में पहली बार एक ही दिन में इतनी विशाल भूमि पर कब्जा प्राप्त कर नगर निगम अलीगढ़ ने एक नई मिसाल कायम की है.

'संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई'

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि नगर निगम की संपत्तियों की सुरक्षा एवं अवैध अतिक्रमणों को रोकना वर्तमान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. टीम की इस बड़ी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ो की बेशकीमती जमीन अब नगर निगम के पास सुरक्षित है. नगर निगम की संपत्तियां जनहित की धरोहर हैं शासन की मंशा के अनुरूप संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कठोर और सतत कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.” नगर आयुक्त ने ये भी बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्वक, नियमों के अनुसार एवं राजस्व दस्तावेजों के आधार पर की गई. आगे भी नगर निगम अपनी संपत्तियों को चिन्हित कर उन पर शीघ्र कब्जा सुनिश्चित करेगा.