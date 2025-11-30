हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के इस जिले में SIR का उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 बीएलओ को मिलेगा गिफ्ट, DM ने किया ऐलान

यूपी के इस जिले में SIR का उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 बीएलओ को मिलेगा गिफ्ट, DM ने किया ऐलान

UP News: पीलीभीत में तेजी के साथ एसआईआर का कार्य पूरा करने वाले 8 बीएलओ गिफ्ट देने की घोषणा जिलाधिकारी ने की है. जिले में 68 फीसदी एसआईआर का कार्य पूरा कर लिया गया है.

By : विक्रांत शर्मा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Nov 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य लगातार जारी है. जनपद पीलीभीत में अब तक 68 प्रतिशत एसआईआर का काम पूरा हो चुका है. इसको लेकर बेहतर काम करने वाले जिले के 08 बीएलओ को डीएम ने सम्मनित करने का ऐलान किया है. उत्कृष्ट  कार्य करने वाले बीएलओ को उनको परिवार के साथ मिनी गोवा कहे जाने वाले चूका स्पॉट पर जंगल सफारी के साथ डिनर भी इनाम में दिए जाने की घोषणा डीएम ने की है.

दरअसल, बीते दिनों एसआईआर के कार्य मे उत्तम कार्य के साथ सबसे पहले सर्वे पूरा करने वाले बीएलओ के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जंगल सफारी के साथ उन्हें मिनी गोवा बीच कहे जाने वाले चूका स्पॉट पर परिवार से मूवी दिखा कर दावत देने का दिया गया था. जिसका नतीजा यह हुआ कि जिले के 08 बीएलओ ने सबसे तेज उत्तम एसआईआर का कार्य सकुशल सम्पन्न कर रिपोर्ट प्रेषित की है. 

बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ सम्मानित

बेहतर का करने वाले बीएलओ को डीएम ने सम्मानित कर उन्हें इनाम दिए जाने की घोषणा की है. जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक यूपी की टॉप 10 सूची में पीलीभीत जिले के बेहतर प्रदर्शन कर एसआईआर का काम लगभग 68 प्रतिशत पूरा कर लिया है. जिसमे सबसे अधिक बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के बाद बीसलपुर पूरनपुर और पीलीभीत अव्वल रहे है. जिसको लेकर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बीएलओ को सम्मनित भी किया है.

विधानसभावार कहां- कितना हुआ SIR?

नगर मजिस्ट्रेट विजय वर्द्धन तोमर ने बताया कि हमारा जिला 67 प्रतिशत काम एसआईआर का पूरा कर लिया है, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ सभी अध्यापक, कोटेदार, आंगनबाड़ी, सब लगे हुए प्रदेश में हम टॉप 10 सूची में है. विधानसभा क्षेत्र के अनुसार पीलीभीत व पूरनपुर 65 प्रतिशत, बीसलपुर में 65 और सबसे अधिक बरखेड़ा में 74 प्रतिशत एसआईआर पूरा करा लिया गया है. इसके अलावा अभी तक की फीडिंग के अनुसार 22,000 मृतक और 37 हजार शिफ्टिंड पलायन कर चुके है जिनको 06 दिसम्बर को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी

Published at : 30 Nov 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Pilibhit News SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पेशल सेल ने ISI से जुड़े तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पेशल सेल ने ISI से जुड़े तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
भोजपुरी सिनेमा
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग, तस्वीरें वायरल
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: शीतकालन सत्र को लेकर विपक्ष ने SIR पर चर्चा करने का फैसला किया |SIR ROW
SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पेशल सेल ने ISI से जुड़े तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पेशल सेल ने ISI से जुड़े तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
भोजपुरी सिनेमा
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग, तस्वीरें वायरल
दो चोटियां...चेहरे पर स्माइल, डीपनेक शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल किनारे मोनालिसा ने दिखाया स्वैग
इंडिया
'उधार का पैसा बांटकर देश नहीं बनते....', चुनावी रेवड़ियों को लेकर पूर्व RBI गवर्नर ने की सख्त टिप्पणी
'उधार का पैसा बांटकर देश नहीं बनते....', चुनावी रेवड़ियों को लेकर पूर्व RBI गवर्नर ने की सख्त टिप्पणी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
हेल्थ
Winter Hair Care: सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां
सर्दियों में बढ़ जाती है डैंड्रफ की समस्या, नहाते समय न करें ये 10 गलतियां
ट्रेंडिंग
ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद- यूजर्स परेशान
ट्रेन से टकराकर एक झटके में खून का लोथड़ा बन गई गाय, वीडियो देख हराम हो जाएगी नींद
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget