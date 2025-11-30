यूपी के इस जिले में SIR का उत्कृष्ट कार्य करने वाले 8 बीएलओ को मिलेगा गिफ्ट, DM ने किया ऐलान

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य लगातार जारी है. जनपद पीलीभीत में अब तक 68 प्रतिशत एसआईआर का काम पूरा हो चुका है. इसको लेकर बेहतर काम करने वाले जिले के 08 बीएलओ को डीएम ने सम्मनित करने का ऐलान किया है. उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को उनको परिवार के साथ मिनी गोवा कहे जाने वाले चूका स्पॉट पर जंगल सफारी के साथ डिनर भी इनाम में दिए जाने की घोषणा डीएम ने की है.

दरअसल, बीते दिनों एसआईआर के कार्य मे उत्तम कार्य के साथ सबसे पहले सर्वे पूरा करने वाले बीएलओ के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जंगल सफारी के साथ उन्हें मिनी गोवा बीच कहे जाने वाले चूका स्पॉट पर परिवार से मूवी दिखा कर दावत देने का दिया गया था. जिसका नतीजा यह हुआ कि जिले के 08 बीएलओ ने सबसे तेज उत्तम एसआईआर का कार्य सकुशल सम्पन्न कर रिपोर्ट प्रेषित की है.

बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ सम्मानित

बेहतर का करने वाले बीएलओ को डीएम ने सम्मानित कर उन्हें इनाम दिए जाने की घोषणा की है. जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक यूपी की टॉप 10 सूची में पीलीभीत जिले के बेहतर प्रदर्शन कर एसआईआर का काम लगभग 68 प्रतिशत पूरा कर लिया है. जिसमे सबसे अधिक बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के बाद बीसलपुर पूरनपुर और पीलीभीत अव्वल रहे है. जिसको लेकर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बीएलओ को सम्मनित भी किया है.

विधानसभावार कहां- कितना हुआ SIR?

नगर मजिस्ट्रेट विजय वर्द्धन तोमर ने बताया कि हमारा जिला 67 प्रतिशत काम एसआईआर का पूरा कर लिया है, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ सभी अध्यापक, कोटेदार, आंगनबाड़ी, सब लगे हुए प्रदेश में हम टॉप 10 सूची में है. विधानसभा क्षेत्र के अनुसार पीलीभीत व पूरनपुर 65 प्रतिशत, बीसलपुर में 65 और सबसे अधिक बरखेड़ा में 74 प्रतिशत एसआईआर पूरा करा लिया गया है. इसके अलावा अभी तक की फीडिंग के अनुसार 22,000 मृतक और 37 हजार शिफ्टिंड पलायन कर चुके है जिनको 06 दिसम्बर को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी