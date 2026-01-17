समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मौजूदा निगेटिविटी और सोशल-पॉलिटिकल माहौल और पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आज पानी की कमी,क्लाइमेट चेज,और अमीर-गरीब, शहरों और गांव के बीच बड़ा गैप आ चुका अहै, जो समाज को बेहद प्रभावित कर रहा है.

‘विजन इंडिया: होलिस्टिक हेल्थ समिट’ में विषय को लेकर गंभीरता से अपनी बात रखी. उन्होंने दिल्ली में AQI, इंदौर में पानी से मौतों से लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने स्कूली शिक्षा में मेंटल हेल्थ को बेहद आवश्यक बताया.

AQI और पानी जैसी बुनियादी चीजों पर दिया जोर

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज समाज में बहुत निगेटिविटी आ रही है, जो सोशल और पोलिटिकल माहौल से पूरी तरह प्रभावित है. उन्होंने दिल्ली में पर्यावरण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में मौसम और प्रदूषण की स्थिति खतरनाक है, AQI हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है. आगे मध्य प्रदेश के इंदौर में जल संकट पर कहा कि स्वच्छ शहर भी पानी के संकट से जूझ रहा है, जहां सीवेज मिक्स होने से मौतें हुईं. यूपी में भी हालात दयनीय हैं.क्लाइमेट चेंज की चेतावनी आती हैं, जबकि उसके लिए हमारा सिस्टम तैयार नहीं है.

स्पिरिचुअल शिक्षा और सोशल सपोर्ट पर चिंता

अखिलेश यादव ने उन्होंने स्कूल-कॉलेजों में स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ शिक्षा की कमी पर चिंता जाहिर की. बोले- स्कूल-कॉलेज में कोई सिस्टम नहीं है कि स्पिरिचुअल जानकारी दे सकें. सरकार के पास भी ऐसा कोई ढांचा नहीं. परिवार और दोस्तों के बीच रहने से मिलने वाली खुशी आज कम हो रही है. अगर सिस्टम शराब या नेगेटिविटी पर आधारित हो गया, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ जागरूकता जरूरी है.

जागरूकता पर दिया जोर

निगेटिविटी कम करने के लिए अखिलेश यादव ने सभी से संकल्प लेने का आह्वान किया. बोले हमें आहार-विहार, विचार में जागरूक होना होगा. सोशल सपोर्ट बढ़ाना होगा. यह सब प्राइमरी शिक्षा से शुरू करेंगे तो परिणाम बेहतर निलेंगे.