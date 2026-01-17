अलीगढ़ की नुमाइश का मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया शुभारंभ, गंगा-जमुनी तहजीब की है प्रतीक

ताले और तालीम के लिए मशहूर अलीगढ़ में आज 147वीं औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी (नुमाइश) का भव्य शुभारंभ हुआ. प्रभारी मंत्री व गन्ना चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कबूतर-गुब्बारे उड़ाकर और फीता काटकर इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. अलीगढ़ की नुमाइश का इतिहास 146 साल पुराना है. पहली बार इसे 1880 में 'अलीगढ़ जिला मेला' के नाम से आयोजित किया गया था. तब इसमें घोड़ों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के घोड़ों ने भी हिस्सा लिया था.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. राहत अबरार ने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू, मुस्लिम और अन्य वर्ग नुमाइश मैदान में एकत्र हुए और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बनाया. यहां एक मंदिर के साथ मस्जिद भी है और शमशान घाट के साथ कब्रिस्तान भी है.

सर सैयद का योगदान

6 फरवरी 1894 को एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल (एमएओ) कॉलेज फंड के लिए अलीगढ़ की नुमाइश में एक नाटक का मंचन किया था. उन्होंने यहां एक पुस्तक की दुकान भी स्थापित की थी. तब से आज तक यहां पुस्तकें खूब खरीदी जाती हैं. नुमाइश में अभी भी भव्य मुज़म्मिल गेट खड़ा है, जिसका नाम एएमयू के तीसरे कुलपति नवाब मोहम्मद मुजम्मिल खान के नाम पर रखा गया है.

गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक

प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा, "यह प्रदर्शनी उत्तरी भारत की गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक है. यह काफी पुराने समय से लगती आ रही है और उत्तरी भारत में बहुत प्रसिद्ध है. इससे औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है."

उन्होंने बताया कि इस नुमाइश में देश के उद्योगपति औद्योगिक विचार-विमर्श करते हैं. यहां कृषि वैज्ञानिक भी आते हैं और कृषि संबंधी बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं. ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) उत्पादों को प्रदर्शित करने का भी पूरा मौका मिलता है.

कश्मीर से कन्याकुमारी तक के उत्पाद

इस नुमाइश की खासियत यह है कि यहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में बनने वाले घरेलू सामान उपलब्ध होते हैं. समस्त प्रदेश और जिलों के उत्पाद यहां मिलते हैं, जिससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है. प्रभारी मंत्री ने कहा, "पहले अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जानी जाती थी, आज यह उद्योग के नाम से जानी जाती है. अलीगढ़ के विकास में उद्योग प्रदर्शनी का बहुत बड़ा योगदान है."

आकर्षण का केंद्र

अलीगढ़ में साल में एक महीने लगने वाली यह ऐतिहासिक नुमाइश प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र रहती है. इस नुमाइश को देखने के लिए आसपास के जिलों के साथ-साथ विदेशों से भी लोग आते हैं. नुमाइश में अलग-अलग मंच लगाए गए हैं, जिन पर तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. बॉलीवुड कलाकार भी यहां अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं.

करीब एक महीने तक चलने वाली इस कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ 16 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 को समापन होगा. 147वीं प्रदर्शनी के अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह आयोजन निरंतर परिवर्तन और प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है.