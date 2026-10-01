13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘ जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा

शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र से जुड़े सवालों को लेकर 20 अगस्त को गोरखपुर के चौरी चौरा से शुरू हुई जस्टिस मोर्चा की ‘जेन जी कनेक्ट यात्रा’ 42वें दिन लखनऊ पहुंच गई. यात्रा ने अब तक 13 जिलों में करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय किया है.

लखनऊ में यात्रा की शुरुआत पीजीआई से हुई. इसके बाद यात्रा तेलीबाग, के.के.सी. चौराहा, गांधी प्रतिमा और हजरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा पहुंची, जहां माल्यार्पण किया गया. इसके बाद यात्रा लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंची और फिर काकोरी शहीद स्मारक पहुंचकर अपने अंतिम पड़ाव पर समाप्त हुई. यात्रा के रास्ते में कई स्थानों पर स्थानीय लोगों और नेताओं ने स्वागत किया.

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छात्रों और युवाओं से संवाद

42 दिनों के दौरान यात्रा से जुड़े लोगों ने स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में छात्रों और युवाओं से संवाद किया. इसके अलावा कस्बों, बाजारों और गांवों में नुक्कड़ सभाओं के जरिए शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, युवाओं के अवसर और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई.

यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए और शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा. जस्टिस मोर्चा के मुताबिक, यात्रा का उद्देश्य युवाओं की आवाज को एक मंच देना और उनके सवालों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है.

आज होगी ‘जेन जी कनेक्ट’ सभा

लखनऊ पहुंचने के बाद आज 1 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे गांधी भवन स्थित कस्तूरबा सभागार में ‘जेन जी कनेक्ट’ सभा आयोजित की जाएगी. इसमें यात्रा के दौरान सामने आए युवाओं और छात्रों के सवालों एवं अनुभवों के साथ शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.

कल गांधी जयंती पर ‘नागरिक मार्च’

2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर दोपहर 2 बजे परिवर्तन चौक से ‘नागरिक मार्च’ निकाला जाएगा. यह मार्च परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा होते हुए हजरतगंज चौराहे तक जाएगा. जस्टिस मोर्चा के अनुसार, मार्च में देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे जन आंदोलनों और संघर्षों से जुड़े लोग शामिल होंगे. इस दौरान युवाओं और नागरिकों के सवालों को सामने रखने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी.

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