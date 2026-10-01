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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, इशारों में राहुल का किया समर्थन!

अखिलेश यादव नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, इशारों में राहुल का किया समर्थन!

सपा के नेता अक्सर ये दावा करते हैं कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे. हालांकि पीएम बनने के सवाल पर अखिलेश ने अब खुद जवाब दे दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 01 Oct 2026 02:39 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते या वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद के पीएम बनने के सवाल पर जवाब दिया. यह जवाब एक ओर तो उनके खुद के लिए 'न' था वहीं अप्रत्यक्ष तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए समर्थन दिखा.

लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश से पूछा गया- आप पीएम कब बनेंगे? इस पर कन्नौज सांसद ने कहा- यूपी तक रखो हमें, आगे मत जाने दो.

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चुनाव से पहले अखिलेश ने किए बड़े ऐलान

इससे पहले अखिलेश यादव ने लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात के दौरान कहा कि उन्होंने अपने समय के अन्याय और संघर्ष की यादें ताजा कीं और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोकतंत्र सेनानियों के सुझावों को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को वर्तमान में मिलने वाली सम्मान राशि बहुत कम है, इसलिए सपा सरकार बनने पर उन्हें 51 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाएगी. साथ ही उनका पूरा इलाज मुफ्त होगा और ट्रेन, बस के किराए समेत अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी.

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अखिलेश यादव ने कहा कि जिस काल में पीडीए पर अत्याचार होगा, वह हर काल आपातकाल होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार मुख्य नगरी जाते हैं और सच्चाई दिखाने पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं. आज हम भाजपा के आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जैसे पहले लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही आगे भी लड़ेंगे. भाजपा माइक्रोस्कोप से भी मैनेजमेंट करेगी, तब भी वह हार जाएगी.

शाहजहांपुर में हत्या की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें घटना के कारण की जानकारी नहीं है, लेकिन खबर मिली है. उन्होंने कहा कि इस सरकार में सच्चे साधुओं को सम्मान नहीं मिल रहा है. यह आपातकाल बहुत घातक है और हमारे सामाजिक ताने-बाने को खराब कर रहा है. अदालत की टिप्पणियों और जुर्माने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये के जुर्माने से बचने के लिए कई लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 01 Oct 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Rahul Gandhi UP News Up Politics
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