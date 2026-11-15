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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरUrea Alternative: यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?

Urea Alternative: यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?

Urea Alternative: यूरिया के विकल्प के तौर पर ग्रीन तरल अमोनिया पर ट्रायल चल रहा है. दावा है कि इसमें ज्यादा नाइट्रोजन होती है और इससे खाद का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है.

Written By : ईशा  | Updated at : 15 Nov 2026 03:20 PM (IST)
Urea Alternative: यूरिया के विकल्प के तौर पर ग्रीन तरल अमोनिया पर ट्रायल चल रहा है. दावा है कि इसमें ज्यादा नाइट्रोजन होती है और इससे खाद का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है.

Green Liquid Ammonia: खेती में अच्छी पैदावार के लिए किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी की सेहत और खेती की लागत दोनों पर असर डाल सकता है. ऐसे में अब यूरिया के विकल्प के तौर पर ग्रीन तरल अमोनिया पर काम किया जा रहा है. दावों के मुताबिक, इसमें यूरिया से ज्यादा नाइट्रोजन होती है और इसके इस्तेमाल से खाद की जरूरत भी कम हो सकती है. हालांकि, फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है. आइए जानते हैं कि ग्रीन तरल अमोनिया क्या है और इससे किसानों को क्या फायदा हो सकता है.

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यूरिया से ज्यादा नाइट्रोजन: ग्रीन तरल अमोनिया में करीब 82 फीसदी नाइट्रोजन होती है, जबकि यूरिया में इसकी मात्रा 46 फीसदी होती है. इससे कम मात्रा में भी फसल को नाइट्रोजन देने में मदद मिल सकती है.
यूरिया से ज्यादा नाइट्रोजन: ग्रीन तरल अमोनिया में करीब 82 फीसदी नाइट्रोजन होती है, जबकि यूरिया में इसकी मात्रा 46 फीसदी होती है. इससे कम मात्रा में भी फसल को नाइट्रोजन देने में मदद मिल सकती है.
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एक बार इस्तेमाल करने का दावा: इस तकनीक की खास बात यह है कि खेत में एक बार डालने से पूरे फसल सीजन में नाइट्रोजन मिलने की उम्मीद है. इससे किसानों को बार-बार यूरिया डालने की जरूरत कम पड़ सकती है.
एक बार इस्तेमाल करने का दावा: इस तकनीक की खास बात यह है कि खेत में एक बार डालने से पूरे फसल सीजन में नाइट्रोजन मिलने की उम्मीद है. इससे किसानों को बार-बार यूरिया डालने की जरूरत कम पड़ सकती है.
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खास मशीन से खेत में डालना होगा: तरल अमोनिया को सीधे खेत में छिड़का नहीं जाता, बल्कि विशेष मशीन की मदद से मिट्टी के अंदर करीब 6 इंच की गहराई में डाला जाता है. इसे मिट्टी में जमने में करीब 3 से 4 दिन लगते हैं. इसके बाद बुवाई की जा सकती है.
खास मशीन से खेत में डालना होगा: तरल अमोनिया को सीधे खेत में छिड़का नहीं जाता, बल्कि विशेष मशीन की मदद से मिट्टी के अंदर करीब 6 इंच की गहराई में डाला जाता है. इसे मिट्टी में जमने में करीब 3 से 4 दिन लगते हैं. इसके बाद बुवाई की जा सकती है.
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सोलर और पवन ऊर्जा से होती है तैयार: ग्रीन अमोनिया बनाने में सौर ऊर्जा और हवा से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है. इस वजह से इसे तैयार करने में पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जाती है.
सोलर और पवन ऊर्जा से होती है तैयार: ग्रीन अमोनिया बनाने में सौर ऊर्जा और हवा से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है. इस वजह से इसे तैयार करने में पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जाती है.
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फसल की पैदावार बढ़ने की उम्मीद: शुरुआती दावों के मुताबिक, इसके इस्तेमाल से फसल की पैदावार में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, असली फायदा फसल, मिट्टी और खेती के तरीके पर निर्भर करेगा.
फसल की पैदावार बढ़ने की उम्मीद: शुरुआती दावों के मुताबिक, इसके इस्तेमाल से फसल की पैदावार में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, असली फायदा फसल, मिट्टी और खेती के तरीके पर निर्भर करेगा.
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नाइट्रोजन का नुकसान कम होने की उम्मीद: यूरिया डालने के बाद पानी के साथ नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा जमीन में नीचे चला जाता है. इसे लीचिंग कहते हैं. ग्रीन तरल अमोनिया के इस्तेमाल से इस तरह होने वाले नुकसान को कम करने और नाइट्रोजन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है.
नाइट्रोजन का नुकसान कम होने की उम्मीद: यूरिया डालने के बाद पानी के साथ नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा जमीन में नीचे चला जाता है. इसे लीचिंग कहते हैं. ग्रीन तरल अमोनिया के इस्तेमाल से इस तरह होने वाले नुकसान को कम करने और नाइट्रोजन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है.
Published at : 15 Nov 2026 03:20 PM (IST)
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