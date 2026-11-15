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Urea Alternative: यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
Urea Alternative: यूरिया के विकल्प के तौर पर ग्रीन तरल अमोनिया पर ट्रायल चल रहा है. दावा है कि इसमें ज्यादा नाइट्रोजन होती है और इससे खाद का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है.
Green Liquid Ammonia: खेती में अच्छी पैदावार के लिए किसान यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी की सेहत और खेती की लागत दोनों पर असर डाल सकता है. ऐसे में अब यूरिया के विकल्प के तौर पर ग्रीन तरल अमोनिया पर काम किया जा रहा है. दावों के मुताबिक, इसमें यूरिया से ज्यादा नाइट्रोजन होती है और इसके इस्तेमाल से खाद की जरूरत भी कम हो सकती है. हालांकि, फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है. आइए जानते हैं कि ग्रीन तरल अमोनिया क्या है और इससे किसानों को क्या फायदा हो सकता है.
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Published at : 15 Nov 2026 03:20 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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