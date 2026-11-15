खास मशीन से खेत में डालना होगा: तरल अमोनिया को सीधे खेत में छिड़का नहीं जाता, बल्कि विशेष मशीन की मदद से मिट्टी के अंदर करीब 6 इंच की गहराई में डाला जाता है. इसे मिट्टी में जमने में करीब 3 से 4 दिन लगते हैं. इसके बाद बुवाई की जा सकती है.