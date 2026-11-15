महोबाः 'जिन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई....', अखिलेश के अयोध्या दौरे पर BJP हमलावर

महोबा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और यूपी सह प्रभारी जगदीश भाई पटेल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी नेता ने कहा, "जिसके पिता ने कारसेवकों पर गोली चलवाई, वो राम मंदिर जाकर क्या संदेश देंगे?" वहीं, ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को उन्होंने राजनीतिक दुकानदारी करार देते हुए भाजपा की जीत का दावा किया.

दरअसल, महोबा में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर BJP ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी जगदीश भाई पटेल महोबा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने महोबा और हमीरपुर जनपद के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा की विभिन्न इकाइयों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की.

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'चुनाव परिणाम आने के दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाती है'

बैठक में महोबा के दोनों विधायक बृजभूषण राजपूत और राकेश गोस्वामी, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर तथा राठ विधायक मनीषा अनुरागी भी मौजूद रहीं. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगदीश भाई पटेल ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि भाजपा का सिस्टम है कि चुनाव परिणाम आने के दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाती है. इसी के तहत संगठन की सभी इकाइयों की तैयारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता का जायजा लिया जा रहा है.

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव की राम मंदिर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो लोग मुस्लिम तुष्टिकरण के मैन्युफैक्चर है, अब अयोध्या जाकर हिंदुओं को मैसेज देना चाहो तो क्या अखिलेश मेसेज दे सकता है क्या. सॉफ्ट हिंदू की बात किए जा रहा है. जिसके पिता ने कारसेवकों पर गोली चलाई वो अयोध्या जाकर क्या करेगा. अयोध्या मंदिर कैसे जा पाएगा वो कार सेवकों पर गोली चलाने वाला मंदिर में पांव कैसे रख सकता है क्या हिंदू समाज ये सहन कर सकता है क्या.

'ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन राजनीतिक दुकानदारी'

वहीं असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के संभावित गठबंधन पर उन्होंने कहा कि भाजपा इन्हें चुनाव में चुनौती नहीं मानती. उन्होंने गठबंधन की राजनीति को दुकानदारी बताते हुए कहा कि भाजपा को इससे कोई लेना-देना नहीं है. पार्टी का संगठन मजबूत है और कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हैं. उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा पहले से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी.

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