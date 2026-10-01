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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी खेमे में बढ़ी मुश्किल

यूपी राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बीजेपी खेमे में बढ़ी मुश्किल

UP Rajya Sabha Election के लिए सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है. उनके बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 01 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 10 सीटों के राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उनके इस दावे से भारतीय जनता पार्टी के खेमे की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. सपा चीफ ने उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में सपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी यह चुनाव हारने जा रही है.

राज्यसभा चुनाव पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 9 क्या 10 लड़ा दें लेकिन बीजेपी यह चुनाव हारने जा रही है. जो भी बीजेपी को हराने के लिये आना चाहें, आ जाएं, सबका स्वागत है.

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यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में जेन जी और पीडीए मिलकर भाजपा का पत्ता साफ कर देंगे. उन्होंने दिल्ली के कथित नारे का जिक्र करते हुए कहा, 'एक कचौड़ी, दो समोसा, भाजपा पर नहीं भरोसा.' 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नशा मुक्त भारत संबंधी बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश नशा मुक्त हो जाएगा. वहीं, ओम प्रकाश राजभर के इंडिया गठबंधन में सपा के शामिल नहीं होने को लेकर सवाल उठाने पर अखिलेश यादव ने कहा, "जो सपा के वोट से जीतकर गए, वो भाजपा के वोट से कैसे जीतेंगे?"

 

Published at : 01 Oct 2026 01:54 PM (IST)
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