'पहले त्योहारों पर कानों में तेल डालकर बैठी रहती थी सरकार', CM योगी का सपा पर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में छठ महापर्व के मौके पर समाजवादी पार्टी पर निशाना चाहते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की सरकार कानों में तेल डालकर बैठी रहती थी. घाटों पर सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं के आने-जाने तक की कोई व्यवस्था नहीं होती थी. आज प्रदेश में धनतेरस से लेकर छोटी दिवाली, दिवाली, भाई दूज और छठ महापर्व तक उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है.

लखनऊ में छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पहले भोजपुरी में आए श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने दुर्गा पूजा, छठ पर्व और कांवड़ यात्रा को लेकर क्या टिप्पणी की थी, यह सभी जानते हैं.

उन्होंने कहा कि इन लोगों को छठ के महापर्व में भेदभाव दिखाई देता है, दुर्गा पूजा में पाखंड नजर आता है और कांवड़ यात्रा में भी पाखंड दिखाई देता है. उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि इनका पूरा जीवन ही पाखंड से भरा हुआ है. ये लोग समाज और संस्कृति के दुश्मन हैं.

'छठ को लेकर प्रदेश में उत्साह'

मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व को लेकर पूरे प्रदेश में जबरदस्त उत्साह है. चार दिन पहले हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छठ पूजा की तैयारियों की जानकारी ली थी. लखनऊ में अधिकारियों ने बताया कि यहां करीब 20 लाख लोग छठ पूजा में शामिल होंगे, जबकि गोरखपुर में लगभग 16 लाख श्रद्धालुओं के इस महापर्व का हिस्सा बनने की जानकारी दी गई. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से भी लाखों लोगों के छठ पूजा में शामिल होने की सूचनाएं मिली हैं.

'आज मां-बहन की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता'

सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने त्योहारों पर घर जाने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त बस सेवाओं की व्यवस्था की है. घाटों को साफ-सुथरा कराया गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. हमारी सरकार ने प्रदेश को उपद्रव से उत्सव की ओर ले जाने का काम किया है. आज कोई भी मां-बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता.

'पहले कलाकार आने में घबराते थे'

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि छठ पूजा के आयोजन में 200 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं. 2017 से पहले त्योहारों के दौरान इस तरह का माहौल नहीं होता था, बल्कि उपद्रव शुरू हो जाते थे. आज प्रदेश की जनता को सुरक्षा, विकास और अपनी विरासत पर गर्व करने का अवसर मिला है. उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बिहार से आए लाखों परिवार रहते हैं. इन लोगों ने लखनऊ को अपना घर बनाया है. छठ महापर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है.

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