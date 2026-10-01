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'एक कचौड़ी दो समोसा, BJP पर नहीं भरोसा', Gen-Z के ट्रेंड में रंगे अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर हमला बोलने के लिए नई पीढ़ी का ट्रेंड अपनाया है. जेन-ज़ी के प्रोटेस्ट में लग रहे नारों को तोड़-मरोड़ कर अखिलेश यादव ने उन्हें बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया. दरअसल, सपा प्रमुख ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा- 'एक कचौड़ी दो समोसा, BJP पर नहीं भरोसा'. उनके यह बयान चर्चा का विषय बन गया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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