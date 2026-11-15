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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया में DJ की तेज आवाज से 20 दिन की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम

बलिया में DJ की तेज आवाज से 20 दिन की बच्ची की मौत, परिवार में कोहराम

पुलिस सर्कल अफसर ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं डीजे को भी जब्त कर लिया गया है.

Written By : अजय भारती |  Updated at : 15 Nov 2026 07:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बलिया में डीजे की तेज आवाज ने एक 20 दिन की बच्ची की जान ले ली. ये घटना मनियर थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गांव की है. बताया जा रहा है कि ये घटना 13 नवंबर को उस वक्त हुई जब एक मां अपनी बच्ची को लेकर सोई हुई थी, उसी दौरान वहां से कुछ लोग डीजे बजाते हुए गुजर रहे थे. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं डीजे को जब्त कर लिया गया है. 

जानकारी के मुताबिक एक महिला अपनी बच्ची और खुद की देखभाल करने के लिए 10 दिन पहले ही ससुराल से मायके आयी थी. महिला ने घर में ही शिकायत की थी कि उनकी बेटी रो नहीं रही है. जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद से बच्ची के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

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मृतक बच्ची की मां का क्या है आरोप?

बच्ची की मां रीमा देवी की मानें तो ससुराल से 10 दिन पहले मायके आयी थी. उन्होंने कहा, ''ससुराल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था इसलिए मेरे पति ने यहां मायके भेज दिया था. तेज आवाज में मेरे दरवाजे पर डीजे बज रहा था. मैं बच्ची को लेकर बैठी थी, इसी दौरान मेरी बच्ची गुजर गई.''

पुलिस सर्कल ऑफिसर ने क्या कहा?

पुलिस सर्कल ऑफिसर (CO) जयशंकर मिश्र के अनुसार 13 नवंबर 2026 को मनियर थाने की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुडियारी, थाना मनियर के निवासी रमेश गौंड की बहन अपनी पुत्री उम्र करीब 20 दिन को झोपड़ी में साथ में लेकर सोई थी, उसी दौरान डीजे बजाते हुए कुछ लोग जा रहे थे, रमेश की बहन ने बताया कि मेरी बिटिया रो नहीं रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की होगी कार्रवाई- पुलिस

पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि बच्ची के शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस बलिया भेजा गया है. डीजे को नियमानुसार सीज किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.

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Published at : 15 Nov 2026 07:10 PM (IST)
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UP NEWS UP Police Ballia News
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