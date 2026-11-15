ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना

'देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी', राहुल गांधी पर गृह मंत्री शाह ने साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में की गईं टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देशभर के वामपंथी विचारधारा के लोगों को वहां बुलाया गया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में की गईं टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा- कांग्रेस नेता भारत को बदनाम कर रहे हैं. देश को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी.

कांग्रेस लगातार तीन बार हारने के कारण हताशा में है. हैदराबाद में हुए कांग्रेस के एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि देशभर के वामपंथी विचार धारा के लोगों को उसमें बुलाया गया. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राजकुमार वहां गए. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कार्यक्रम का नाम तो देश के नाम पर रखा है लेकिन वहां देश विरोधी बातें बोली गईं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वहां देशविरोधी बातें करके दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
इंडिया
'बंगाल बंगालियों या बिहारियों का?', कल्याण बनर्जी का छठ पूजा पर विवादित बयान
'बंगाल बंगालियों या बिहारियों का?', कल्याण बनर्जी का छठ पूजा पर विवादित बयान
इंडिया
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
इंडिया
'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं
'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं

यूपीए सरकार पर निशाना

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आज इस मंच से महाराष्ट्र के लोगों और देशभर के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां भी कांग्रेसी मिलें, इनसे पूछिए कि चुनाव लड़ना, हारना जीतना ये सब पार्टी के नेताओं के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि इनसे पूछिए कि 10 साल आपको दिए थे, लेकिन इस दौरान 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए गए. 

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस का हाथ पकड़कर दिल्ली से निकाल बाहर किया और नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया. 12 साल में नरेंद्र मोदी पर चार आने के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा है.

मोदी सरकार की तारीफ

शाह ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र से देश में उद्योगों के विकास तक और हमारे देश के वैज्ञानिकों का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना हो ये रेलवे का विकास करना हो या नई शिक्षा नीति लानी हो या ये सभी 12 साल के कामों का नतीजा है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भी इन्हीं सालों के दौरान बना है.

ये भी पढ़ें

PM मोदी ने बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा धरती आबा का संघर्ष'

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 15 Nov 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Breaking News Abp News CONGRESS AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
इंडिया
'बंगाल बंगालियों या बिहारियों का?', कल्याण बनर्जी का छठ पूजा पर विवादित बयान
'बंगाल बंगालियों या बिहारियों का?', कल्याण बनर्जी का छठ पूजा पर विवादित बयान
इंडिया
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
इंडिया
'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं
'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ओवैसी- चंद्रशेखर को अखिलेश ने बताया 'पॉलिटिकल टूरिस्ट', बोले- 'चुनाव आते ही...'
ओवैसी- चंद्रशेखर को अखिलेश ने बताया 'पॉलिटिकल टूरिस्ट', बोले- 'चुनाव आते ही...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
विश्व
BLA की कमान अब PAK सेना के पूर्व अधिकारी के हाथों में, जानें कौन है कैप्टन रहमान गुल
BLA की कमान अब PAK सेना के पूर्व अधिकारी के हाथों में, जानें कौन है कैप्टन रहमान गुल
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'
टेक्नोलॉजी
Fridge Electricity Consumption: फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब
फ्रिज बार-बार खोलने से कितना बढ़ता है बिजली बिल, जानें लें हिसाब
एग्रीकल्चर
Urea Alternative: यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
यूरिया का नया विकल्प बन सकता है ग्रीन अमोनिया, कम खाद में बढ़ेगी पैदावार?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget