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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताया पांचवें वनडे में हार का कारण, पिच को भी ठहराया दोषी

NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताया पांचवें वनडे में हार का कारण, पिच को भी ठहराया दोषी

Mitchell Santner Statement After 5th ODI: पांचवें वनडे में टीम इंडिया ने सिर्फ 209 रन बनाए थे. ऐसा लग रहा था कि अब न्यूजीलैंड को उसके घर पर हराना मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 15 Nov 2026 07:15 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में पांचवां वनडे खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने 22 रनों से जीता. भारत ने इस मुकाबले में पहले खेलने के बाद सिर्फ 209 रन बनाए थे. जवाब में एक समय कीवी टीम का स्कोर दो विकेट पर 82 रन था. ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से यह मैच जीत लेगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बाजी पलट दी. न्यूजीलैंड की टीम महज 187 रनों पर ढेर हो गई. मैच के बाद न्यूजीलैंड कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी टीम का हार का सबसे बड़ा कारण बताया. 

पांचवें वनडे में हार के बाद मिचेल सैंटनर ने कहा कि अगर उनके बल्लेबाज थोड़ी देर और टिके रहते, तो उनकी टीम जीत सकती थी. सैंटनर ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "आज रात उन्होंने (भारत) बहुत अच्छी गेंदबाजी की. उनके चारों तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की. श्रेयस ने उन्हें बहुत अच्छे से रोटेट किया. जाहिर है, उन्होंने अक्षर को रोके रखा, क्योंकि तेज गेंदबाज बहुत अच्छी लय में थे. साथ ही वे मिडल ओवर्स में लगातार विकेट भी निकालते रहे. अगर हम हर साझेदारी को थोड़ा और लंबा खींच पाते, तो मैच जीत जाते, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आया जब बल्लेबाजी करना मुश्किल था. उन्होंने सही समय पर अर्शदीप और सिराज को वापस गेंदबाजी पर लगाया. कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन था."

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उन्होंने यह भी कहा कि पिच के मिजाज और भारतीय गेंदबाजों की रणनीति के कारण बल्लेबाजों के लिए अपनी लय पाना मुश्किल हो गया था. कीवी कप्तान ने कहा, "पिच का बर्ताव थोड़ा अलग-अलग तरह का था (कहीं तेज तो कहीं धीमी). उन्होंने हमें काफी दबाव में रखा और बाउंस का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया."

उन्होंने आगे कहा, "हाफ-वे स्टेज (आधी पारी) पर मैं काफी खुश था. पिच पर शायद उतनी मदद नहीं थी जितनी हमने सोची थी. हमारे खिलाड़ियों ने परिस्थितियों के हिसाब से खुद को अच्छे से ढाला. पिच थोड़ी धीमी थी, और जिस तरह से 'बीस्ट' (माइकल ब्रेसवेल) ने मिडल ओवर्स में गेंदबाजी की, वह लाजवाब था. हम लगातार विकेट निकालते रहे. मैं 209 रनों के स्कोर से काफी खुश था. अगर आप 3-1 की स्कोरलाइन को देखें, तो मुकाबला उससे कहीं ज्यादा करीबी था."

सैंटनर आगे बोले, "आज और पिछले मैच में भी, अगर हम खेल को थोड़ा और आगे तक ले जा पाते. 50 ओवर के क्रिकेट में खासकर बल्लेबाजी के दौरान, हमारे पास काफी समय होता है. इसके अलावा अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका मिलना एक अच्छा अनुभव रहा. खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी भी उठाई, जो कि एक अच्छी बात है."

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 15 Nov 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
Mitchell Santner INDIA VS NEW ZEALAND IND Vs NZ 5th ODI
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