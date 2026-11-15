ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'

SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'

भारत में 20 से 22 नवंबर को नई दिल्ली के पुराना किले में होने वाली एससीओ समिट का आयोजन होगा. इस दौरान पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मसूद मलिक शामिल होंगे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 15 Nov 2026 05:01 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में होने वाली एससीओ समिट में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक शामिल होंगे. इस पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि पिछले चार दशक में कुछ नहीं बदला है .पाकिस्तान ने 1977 में आतंकवाद के इस दौर की शुरुआत की थी. 

उन्होंने कहा कि भारत को आपत्ति इस बात से है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवाद का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा है. वह इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है. इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं
'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं
इंडिया
भारत से न्यूयॉर्क का सफर हुआ आसान, सिर्फ 17 घंटे में पहुंचेंगे यात्री, चार रूटों पर सीधी उड़ानें बहाल
भारत से न्यूयॉर्क का सफर हुआ आसान, सिर्फ 17 घंटे में पहुंचेंगे यात्री, चार रूटों पर सीधी उड़ानें बहाल
इंडिया
चक्रवात का फिर मंडरा रहा खतरा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश और बंगाल में अलर्ट, IMD का अपडेट
चक्रवात का फिर मंडरा रहा खतरा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश और बंगाल में अलर्ट, IMD का अपडेट
इंडिया
ग्लोबल स्पोर्ट्स गुड्स हब बनाने की तैयारी में भारत, मनसुख मंडाविया ने तैयार किया रोडमैप
ग्लोबल स्पोर्ट्स गुड्स हब बनाने की तैयारी में भारत, मनसुख मंडाविया ने तैयार किया रोडमैप

उन्होंने आगे कहा, 'जहां तक एससीओ की बात है, तो यह कई सदस्य देशों वाला संगठन है. जब इस संगठन की बैठक होती है, तो सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं. इस पर किसी तरह अलग टिप्पणी की जरूरत नहीं है. हालांकि, देखना बाकी है कि पाकिस्तान के मूल दुर्व्यवहार में कोई बदलाव आया है या नहीं.'

जॉर्ज सोरस से नाम जोड़ने पर क्या बोले कांग्रेस नेता? 

इसके अलावा हैदराबाद में हुई कांग्रेस की भारत समिट को लेकर राहुल गांधी के रिश्ते जॉर्ज सोरस से जोड़े जा रहे हैं. इस पर मनीष तिवारी ने कहा कि देखिए बीजेपी महंगाई पर तो बात करती नहीं है. आज गृहणी के आंसू बह रहे हैं. बीजेपी बेरोजगारी पर तो बात करती नहीं है. जिस तरह की अराजकता इस देश में हुई पेपर लीक के बाद उसकी बात तो करती नहीं है. लेकिन जो बिल्कुल ही बेतुके, बेबुनियाद मुद्दे हैं, उसके ऊपर आप उनकी रनिंग कमेंट्री सुनो. 

20 से 22 नवंबर के बीच होगा SCO समिट का आयोजन

भारत के नई दिल्ली स्थित पुराने किले में 20 से 22 नवंबर के बीच एससीओ यानी सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का आयोजन कर रहा है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं. साथ ही अन्य देश जो इस ग्रुप के सदस्य हैं, के प्रतिनिधि और प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हो सकते हैं. इसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान अन्य सदस्य देश शामिल हैं. इस पहल की शुरुआत यानी एससीओ सभ्यता संवाद का विचार पीएम मोदी ने दिया था. उनका उद्देश्य सहयोग को केवल रणनीतिक, आर्तिक और सुरक्षा संबंधों से आगे बढ़ाकर सांस्कृतिक और लोगों की आपसी संबंधों को विस्तार देना है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 15 Nov 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Manish Tiwari SCO Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं
'जय छठी मइया...', PM मोदी ने देशवासियों को दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं
इंडिया
भारत से न्यूयॉर्क का सफर हुआ आसान, सिर्फ 17 घंटे में पहुंचेंगे यात्री, चार रूटों पर सीधी उड़ानें बहाल
भारत से न्यूयॉर्क का सफर हुआ आसान, सिर्फ 17 घंटे में पहुंचेंगे यात्री, चार रूटों पर सीधी उड़ानें बहाल
इंडिया
चक्रवात का फिर मंडरा रहा खतरा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश और बंगाल में अलर्ट, IMD का अपडेट
चक्रवात का फिर मंडरा रहा खतरा, ओडिशा-आंध्र प्रदेश और बंगाल में अलर्ट, IMD का अपडेट
इंडिया
ग्लोबल स्पोर्ट्स गुड्स हब बनाने की तैयारी में भारत, मनसुख मंडाविया ने तैयार किया रोडमैप
ग्लोबल स्पोर्ट्स गुड्स हब बनाने की तैयारी में भारत, मनसुख मंडाविया ने तैयार किया रोडमैप
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
बिहार
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
इंडिया
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- 'मेरे पास पैसे नहीं', PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
शिक्षा
RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget