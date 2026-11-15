SCO समिट: पाकिस्तान के मंत्री के भारत दौरे पर मनीष तिवारी का रिएक्शन, 'देखना बाकी है कि...'

भारत में होने वाली एससीओ समिट में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक शामिल होंगे. इस पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि पिछले चार दशक में कुछ नहीं बदला है .पाकिस्तान ने 1977 में आतंकवाद के इस दौर की शुरुआत की थी.

उन्होंने कहा कि भारत को आपत्ति इस बात से है कि पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवाद का पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा है. वह इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है. इसमें कोई बदलाव नहीं आया है.

उन्होंने आगे कहा, 'जहां तक एससीओ की बात है, तो यह कई सदस्य देशों वाला संगठन है. जब इस संगठन की बैठक होती है, तो सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं. इस पर किसी तरह अलग टिप्पणी की जरूरत नहीं है. हालांकि, देखना बाकी है कि पाकिस्तान के मूल दुर्व्यवहार में कोई बदलाव आया है या नहीं.'

जॉर्ज सोरस से नाम जोड़ने पर क्या बोले कांग्रेस नेता?

इसके अलावा हैदराबाद में हुई कांग्रेस की भारत समिट को लेकर राहुल गांधी के रिश्ते जॉर्ज सोरस से जोड़े जा रहे हैं. इस पर मनीष तिवारी ने कहा कि देखिए बीजेपी महंगाई पर तो बात करती नहीं है. आज गृहणी के आंसू बह रहे हैं. बीजेपी बेरोजगारी पर तो बात करती नहीं है. जिस तरह की अराजकता इस देश में हुई पेपर लीक के बाद उसकी बात तो करती नहीं है. लेकिन जो बिल्कुल ही बेतुके, बेबुनियाद मुद्दे हैं, उसके ऊपर आप उनकी रनिंग कमेंट्री सुनो.

20 से 22 नवंबर के बीच होगा SCO समिट का आयोजन

भारत के नई दिल्ली स्थित पुराने किले में 20 से 22 नवंबर के बीच एससीओ यानी सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का आयोजन कर रहा है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं. साथ ही अन्य देश जो इस ग्रुप के सदस्य हैं, के प्रतिनिधि और प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हो सकते हैं. इसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान अन्य सदस्य देश शामिल हैं. इस पहल की शुरुआत यानी एससीओ सभ्यता संवाद का विचार पीएम मोदी ने दिया था. उनका उद्देश्य सहयोग को केवल रणनीतिक, आर्तिक और सुरक्षा संबंधों से आगे बढ़ाकर सांस्कृतिक और लोगों की आपसी संबंधों को विस्तार देना है.