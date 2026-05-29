हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में BJP सरकार को अब कुछ ऐसे घेरे कांग्रेस, ट्रेनिंग कैंप में टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत

राजस्थान में BJP सरकार को अब कुछ ऐसे घेरे कांग्रेस, ट्रेनिंग कैंप में टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का युवा आज सबसे ज्यादा परेशान है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 29 May 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकारों पर बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया.
  • डिग्रीधारी युवा आज छोटे-मोटे काम करने को मजबूर हैं.
  • नोटबंदी, जीएसटी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी.
  • सरकारी भर्तियों में लाखों पद खाली, प्रक्रिया धीमी.
  • राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी कानून का ठीक से क्रियान्वयन नहीं.

राजस्थान के पुष्कर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का युवा आज सबसे ज्यादा परेशान है. हाथ में डिग्री होने के बावजूद रोजगार नहीं मिल रहा. जूली ने आरोप लगाया कि सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ क्रूर मजाक कर रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने जिलाध्यक्षों को इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की नसीहत दी. 

टीकाराम जूली ने कहा कि देश में हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी कर नौकरी की उम्मीद लेकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा. उन्होंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026’ रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हर साल करीब 50 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं, जबकि नौकरी केवल 17 लाख युवाओं को ही मिलती है.

'राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस...', गंगानगर में MLA से मारपीट मामले पर टीकाराम जूली का हमला

युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा

उन्होंने दावा किया कि मार्च 2026 तक देश में युवा बेरोजगारी दर 15.2 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि महिला युवाओं में यह आंकड़ा 18 प्रतिशत है. जूली ने कहा कि 2014 में 'अच्छे दिन' का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज हालात यह हैं कि पढ़े-लिखे युवा छोटे-मोटे काम करने को विवश हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज देश में 'MBA चायवाला', 'ग्रेजुएट वड़ा पाव' और 'इंजीनियर उबर ड्राइवर' जैसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं, जो युवाओं की डिग्रियों और सपनों का अपमान है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर जिलों में कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए.

नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों की तोड़ी कमर

बीजेपी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोलते हुए जूली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी ने छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  (MSME) सेक्टर की कमर तोड़ दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद लाखों नौकरियां खत्म हुईं और जटिल जीएसटी व्यवस्था के कारण करोड़ों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ. जूली ने कहा कि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को कमजोर कर बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया गया.

सरकारी भर्तियों में लापरवाही के आरोप

नेता प्रतिपक्ष जूली ने केंद्र सरकार पर सरकारी विभागों में भर्तियां नहीं करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि रेलवे, आयकर विभाग और सीएजी समेत कई विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि रेलवे की भर्ती के लिए करोड़ों युवाओं से आवेदन शुल्क लिया जाता है, लेकिन परीक्षाएं समय पर नहीं होतीं. 

राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए जूली ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं और गरीबों के लिए ‘राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून 2023’ लागू किया था. इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी के साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी सरकार इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर रही है.

अपने संबोधन में जूली ने कांग्रेस सरकारों की नीतियों को रोजगार बढ़ाने वाला बताते हुए मनरेगा, बड़े बांधों और आर्थिक उदारीकरण जैसे फैसलों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा रोजगार और विकास को प्राथमिकता दी, जबकि मौजूदा सरकार युवाओं को असली मुद्दों से भटकाने में लगी हुई है.

Jaipur News: 'कानून नहीं, जनभावनाओं से हो रही FIR', जयपुर छेड़छाड़ केस में टीकाराम जूली का सरकार पर हमला

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 29 May 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
BJP Tika Ram Jully CONGRESS RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान में BJP सरकार को अब कुछ ऐसे घेरे कांग्रेस, ट्रेनिंग कैंप में टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत
राजस्थान में BJP सरकार को अब कुछ ऐसे घेरे कांग्रेस, ट्रेनिंग कैंप में टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत
राजस्थान
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
राजस्थान
राजस्थान के 'गालीबाज' मंत्री गौतम दक बैकफुट पर, कांग्रेस ने 'असली चरित्र' दिखाने की दी चेतावनी
राजस्थान के 'गालीबाज' मंत्री गौतम दक बैकफुट पर, कांग्रेस ने 'असली चरित्र' दिखाने की दी चेतावनी
राजस्थान
Jaipur News: भैराणा धाम जमीन विवाद बना सियासी मुद्दा, संतों के समर्थन में कांग्रेस, BJP का पलटवार
जयपुर: भैराणा धाम जमीन विवाद बना सियासी मुद्दा, संतों के समर्थन में कांग्रेस, BJP का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Assam Accident News: हाइवे पर गलत चाल...बन गई काल! | Himanta Biswa Sarma | Highway Accident
Sandeep Chaudhary | Iran Us War: ट्रंप की सनक करेगा अर्थव्यवस्था बर्बाद? | Donald Trump | Inflation
Bakrid Clash | Maharashtra: ईद की नमाज के बीच गूंजी हनुमान चालीसा!
Mahadangal: 40 लाख बच्चों का भविष्य..सरकार कितनी गंभीर? | NEET Paper | CBSE | Dharmendra Pradhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
जंग खत्म! विकास पर फोकस करेगा ईरान, सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने संसद को दे दिया मास्टर प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
यूपी में आज उठेगा बंवडर! कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, ओले गिरेंगे, 100 की स्पीड से चलेगी आंधी
क्रिकेट
IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को इस टीम से 30 करोड़ रुपये का ऑफर! क्या है वायरल खबर की सच्चाई, जानकर चौंक जाएंगे
IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को इस टीम से 30 करोड़ रुपये का ऑफर! क्या है वायरल खबर की सच्चाई, जानकर चौंक जाएंगे
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 7 Worldwide: दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन कमाई में दिखाई तेजी, वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
दुनियाभर में छाई अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', 7वें दिन वर्ल्डवाइड हुई 25 करोड़ के पार
राजस्थान
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
कोटा में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन अंडरपास धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मौत
ट्रेंडिंग
Viral Video: 5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
5 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा पेट्रोल.. पुलिस के अनाउंसमेंट का वीडियो वायरल, परेशान हुए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Sun Science: अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
अगर अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है तो सूरज की आग कैसे जल रही है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान?
टेक्नोलॉजी
बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो AC से पहले रिमोट की ये सेटिंग्स करें चेक, असली कारण पता चल जाएगा
बिजली बिल ज्यादा आ रहा है तो AC से पहले रिमोट की ये सेटिंग्स करें चेक, असली कारण पता चल जाएगा
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget