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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस...', गंगानगर में MLA से मारपीट मामले पर टीकाराम जूली का हमला

'राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस...', गंगानगर में MLA से मारपीट मामले पर टीकाराम जूली का हमला

Rajasthan News In Hindi: विधायक जयदीप बिहाणी पर जवाहर नगर इलाके में एसडी बिहाणी कॉलेज में जन सुनवाई के दौरान तीन लोगों ने हमला किया था. मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

By : फियाज उल मुस्तफा, पीटीआई- भाषा | Updated at : 01 May 2026 06:36 AM (IST)
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राजस्थान पुलिस ने गंगानगर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक जयदीप बिहाणी से कथित तौर पर मारपीट करने के मामले ने अब तूल पकड़ ली है. भाजपा विधायक बिहाणी ने आरोप लगाया कि पूर्वाह्न करीब 11 बजे जवाहर नगर इलाके में एसडी बिहाणी कॉलेज में जन सुनवाई के दौरान तीन लोगों ने उन पर हमला किया था. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

मामले को लेकर अब सूबे की सियासत गरमा गई है. विधायक से मारपीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर सवाल उठा दिए हैं. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है. जहां जंगलराज और अराजकता का माहौल है. विधायक ही सुरक्षित नहीं हैं. 

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टीकाराम जूली ने सरकार पर साधा निशाना

टीकाराम जूली ने कहा कि विधायक के साथ अधिकारी मारपीट कर रहे हैं. टीकाराम जूली ने कहा कि मैं समझता ही सीएम भजनलाल को अब तो समझ आ गया होगा की प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है. सरेआम एक विधायक पर हमला किया जा रहा है.

राजस्थान में बढ़ते जंगलराज और अराजकता का आलम यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा विधायक भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि श्रीगंगानगर में विधायक जयदीप बिहाणी पर RUIDP के अधिकारियों द्वारा हमला किया गया है जिससे उनके चोट लगी है.

बिहाणी सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, उनकी पिटाई दिनदहाड़े हो गई तो आम आदमी की तो बिसात क्या है? उसका तो सिर्फ ईश्वर ही सहारा है. मुख्यमंत्री कब तक हवा में रहते हुए केवल दौरे करेंगे, सिर्फ ढाई साल बचा है, आम जन की नहीं तो कम से कम अपने विधायक की सुरक्षा तो कर लें.

सुनवाई के दौरान विधायक पर किया हमला

जयदीप बिहाणी ने कहा कि सुनवाई के दौरान राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के एक सहायक अभियंता ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला किया, जिससे उनकी आंख व चेहरे पर चोटें आईं तथा उनका चश्मा भी टूट गया.

विधायक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा, परियोजना प्रबंधक शाहनवाज और सोहेल परमार को गिरफ्तार किया. परमार निजी कंपनी ‘लार्सन एंड टुब्रो’ से जुड़ा योजना प्रबंधक है. थानाधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

उन्होंने बताया कि यह जांच का विषय है कि क्या विधायक द्वारा कथित तौर पर गाली-गलौच किए जाने के बाद यह घटना हुई और क्या घटना के दौरान अधिकारियों पर भी हमला किया गया था. यह जनसुनवाई पुरानी आबादी और करणपुर रोड सहित शहर के अनेक इलाकों में पेयजल आपूर्ति में दिक्कतों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 May 2026 06:36 AM (IST)
Tags :
BJP Tika Ram Jully Ganganagar News RAJASTHAN NEWS Jaydeep Bihani
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