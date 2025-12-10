उन्होंने प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लायक बेहतर माहौल है. उनकी सरकार ने उद्योग लगाने और निवेश करने से जुड़े सभी जरूरी कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश करने से उद्यमियों को अब काफी फायदा होने वाला है . सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी दी कि उनकी सरकार ने प्रवासियों के लिए एक नया विभाग गठित कर दिया है.