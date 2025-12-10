एक्सप्लोरर
जयपुर: प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कार्यक्रम में बोले CM भजनलाल, 'खुद को राजस्थान का ब्रांड एंबेसडर मानकर करें काम'
Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया गया. सीएम भजन लाल शर्मा समेत पीयूष गोयल ने भी शिरकत की. सीएम ने कहा कि हर साल 10 दिसंबर को आयोजन होगा.
राजस्थान में बुधवार (10 दिसंबर) को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है. प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की. इस दौरान एक लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी भी हुई.
Published at : 10 Dec 2025 07:31 PM (IST)
राजस्थान
जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कार्यक्रम में बोले CM भजनलाल, 'खुद को ब्रांड एंबेसडर मानकर करें काम'
राजस्थान
जयपुर: बेकाबू डंपर ने बरपाया कहर, 12 लोगों की मौत, तस्वीरों में देखें दर्दनाक मंजर
राजस्थान
SMS अस्पताल में भीषण आग के बाद खुले आसमान के नीचे रखे गए गंभीर मरीज, सामने आईं परेशान करने वाली तस्वीरें
राजस्थान
डीग में CM भजनलाल शर्मा ने गौ माता की सेवा का लिया संकल्प, गौशालाआों पर लिया ये फैसला
