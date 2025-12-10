हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराजस्थानजयपुर: प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कार्यक्रम में बोले CM भजनलाल, 'खुद को राजस्थान का ब्रांड एंबेसडर मानकर करें काम'

जयपुर: प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कार्यक्रम में बोले CM भजनलाल, 'खुद को राजस्थान का ब्रांड एंबेसडर मानकर करें काम'

Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया गया. सीएम भजन लाल शर्मा समेत पीयूष गोयल ने भी शिरकत की. सीएम ने कहा कि हर साल 10 दिसंबर को आयोजन होगा.

By : मोहम्मद मोईन  | Updated at : 10 Dec 2025 07:32 PM (IST)
Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया गया. सीएम भजन लाल शर्मा समेत पीयूष गोयल ने भी शिरकत की. सीएम ने कहा कि हर साल 10 दिसंबर को आयोजन होगा.

राजस्थान में बुधवार (10 दिसंबर) को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है. प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की. इस दौरान एक लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी भी हुई.

इस मौके पर केंद्र और राजस्थान सरकार की तरफ से बार-बार राजस्थान आने और और यहां निवेश करने की अपील की गई. प्रवासियों को बताया गया की डबल इंजन की सरकार में राज्य में माहौल पूरी तरह बदल चुका है. सभी प्रवासियों को खुद को राजस्थान का ब्रांड एंबेसडर मानकर काम करने की भी सलाह दी गई है.
प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह राजधानी के जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहा है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, सीआर पाटिल, भागीरथ चौधरी, राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागडे, सीएम भजनलाल शर्मा और पंजाब के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया ने समारोह का उद्घाटन कर प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया.
इस मौके पर देश के कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए. कई उद्योगपतियों ने राजस्थान में इंडस्ट्री लगाए जाने और बड़े निवेश का भी ऐलान किया. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान में देश की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाए जाने का ऐलान किया. टाटा पावर के एचडी प्रवीण सिन्हा ने भी कई घोषणाएं की.
प्रवासी राजस्थान दिवस में देश विदेश से आए हुए तकरीबन 5000 प्रवासी शामिल हुए. समारोह में 'कमिटमेंट इन एक्शन' कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी हुआ. इस मौके पर राजस्थान की विकास यात्रा और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास के कामों की झलक दिखाने वाली प्रदर्शनी 'प्रगति पथ' भी आयोजित की गई.
इस मौके पर तमाम लोगों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया. गवर्नर हरिभाऊ बागडे और सीएम भजनलाल शर्मा ने सम्मानित किया. राजस्थान सरकार ने यह कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ आपसी संबंधों को बढ़ाने, राज्य के आर्थिक विकास, वैश्विक साझेदारी और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को लेकर अपनी सरकार के विजन के बारे में चर्चा करने के लिए आयोजित किया था.
राजस्थान सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मेहमानों का औपचारिक तौर पर स्वागत किया. समारोह में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया. बुधवार (10 दिसंबर) को हुए एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग को लेकर पिछले साल हुए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद से धरातल पर शुरू हुई परियोजनाओं की कुल रकम बढ़कर आठ लाख करोड़ रुपए हो गई है.
यह राज्य में निवेश आधारित विकास और नवाचार के नए दौर की शुरुआत को प्रदर्शित करने वाला है. प्रवासी राजस्थानी दिवस के समारोह में विषय आधारित 7 सेक्टरल सत्रों का भी आयोजन हुआ. इस दौरान रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर अपनी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाईं.
उन्होंने प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लायक बेहतर माहौल है. उनकी सरकार ने उद्योग लगाने और निवेश करने से जुड़े सभी जरूरी कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश करने से उद्यमियों को अब काफी फायदा होने वाला है . सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी दी कि उनकी सरकार ने प्रवासियों के लिए एक नया विभाग गठित कर दिया है.
सीएम के मुताबिक हर विभाग और जिले में भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने समझ में शामिल प्रवासी राजस्थानियों को यह भरोसा दिलाया कि राजस्थान में निवेश करने पर केंद्र सरकार भी उनकी हर तरह से मदद करेगी
उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का हवाला दिया. सीएम ने कहा कि जिस तरह स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान ने बड़ी चीजों को छोड़कर अपने गांव जाकर उसे संवारने और बढ़ाने का फैसला किया था. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान में हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाएगा.
Published at : 10 Dec 2025 07:31 PM (IST)
BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS

राजस्थान फोटो गैलरी

