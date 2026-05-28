जयपुर: भैराणा धाम जमीन विवाद बना सियासी मुद्दा, संतों के समर्थन में कांग्रेस, BJP का पलटवार

राजधानी जयपुर के ग्रामीण इलाके में स्थित संत दादू दयाल की तपस्थली 'भैराणा धाम' और उसके आसपास की जमीन का अधिग्रहण अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (औद्योगिक विकास) के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे जमीन अधिग्रहण के विरोध में साधु-संत पिछले डेढ़ महीने से आंदोलन कर रहे हैं. अब इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है.

कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भजनलाल शर्मा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि खुद को 'सनातन धर्म का हितैषी' बताने वाली सरकार साधु-संतों की मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है. भीषण गर्मी में संत पिछले डेढ़ महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का रवैया जिद्दी और मनमाना है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह जमीन अधिग्रहण राजस्थान के बाहर के बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है.

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BJP का पलटवार

विपक्ष के इन तीखे हमलों पर राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कड़ा पलटवार किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार साधु-संतों और आम जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है, इसीलिए अधिकारियों को संतों से बातचीत के लिए भेजा गया था.

मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार में होता था. मौजूदा सरकार प्रदेश में उद्योग, विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रही है. उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि इतने संवेदनशील और आस्था से जुड़े मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए.

जल्द ही आगे की रणनीति तय करेगी कांग्रेस

कुल मिलाकर भैराणा धाम का यह जमीन विवाद अब महज आस्था या अधिग्रहण का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह राजस्थान की राजनीति में एक नए सियासी घमासान का केंद्र बन चुका है. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह संत समाज के साथ खड़ी है और जल्द ही आगे की रणनीति तय करेगी.

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