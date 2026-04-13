हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: 'कानून नहीं, जनभावनाओं से हो रही FIR', जयपुर छेड़छाड़ केस में टीकाराम जूली का सरकार पर हमला

Jaipur News: 'कानून नहीं, जनभावनाओं से हो रही FIR', जयपुर छेड़छाड़ केस में टीकाराम जूली का सरकार पर हमला

Jaipur News In Hindi: राजधानी जयपुर में हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जबरदस्त हमला किया. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस कार्रवाई और सरकार को लेकर सवाल उठाए हैं.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Apr 2026 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जयपुर में हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस की कार्रवाई और सरकार के रवैये को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा अब प्रदेश में एफआईआर कानून के मुताबिक नहीं बल्कि जनभावनाओं को देखकर दर्ज की जाएगी.

उन्होंने कहा कि 25 मार्च को गर्भवती महिला के साथ हुई अश्लील हरकत पर महिला की एफआईआर दर्ज नहीं की गई. मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस का आपत्तिजनक ट्वीट सामने आया है. जूली ने कहा राजस्थान पुलिस का यह ट्वीट घोर आपत्तिजनक और बीजेपी सरकार की मानसिकता दिखाने वाला है. 

टीकाराम जूली ने लगाया आरोप

टीकाराम जूली ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 25 मार्च को हुई छेड़छाड़ की घटना की शिकायत पीड़िता ने 26 मार्च को थाने में दी. परन्तु इतने स्पष्ट छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. पुलिस ट्वीट कर कह रही है कि 12 अप्रैल को आमजन की भावनाओं को देखते हुए एफआईआर की. 

यदि यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं आता तो पुलिस हजारों मामलों की तरह इसे भी दबा देती. राजस्थान की बीजेपी सरकार और पुलिस का उद्देश्य महिला सुरक्षा नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज न कर आकंड़े कम करने का रह गया है.

पुलिस महानिदेशक से मांगा जवाब

टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं पुलिस महानिदेशक को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति को क्यों बंद कर दिया है एवं क्या राज्य में अब एफआईआर कानून के मुताबिक न होकर आमजन की भावनाओं से की जाएगी?

जयपुर के मालवीय नगर इलाके में गर्भवती महिला के साथ एक युवक ने अश्लील हरकत की, जिसके बाद ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई. वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस की ओर से 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया. हालांकि यह घटना 25 मार्च की बताई जा रही है रही है.

ये भी पढ़ें: जयपुर: चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ था वायरल, अब 4 फरार आरोपी गिरफ्तार

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 13 Apr 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Tika Ram Jully BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Jaipur News: 'कानून नहीं, जनभावनाओं से हो रही FIR', जयपुर छेड़छाड़ केस में टीकाराम जूली का सरकार पर हमला
'कानून नहीं, जनभावनाओं से हो रही FIR', जयपुर छेड़छाड़ केस में टीकाराम जूली का सरकार पर हमला
राजस्थान
जयपुर: चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ था वायरल, अब 4 फरार आरोपी गिरफ्तार
जयपुर: चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ था वायरल, अब 4 फरार आरोपी गिरफ्तार
राजस्थान
Jodhpur News: जोधपुर में गाड़ी साइड करने को लेकर पड़ोसी भिड़े, एक पक्ष ने दूसरे के घर पर बोला धावा
जोधपुर में गाड़ी साइड करने को लेकर पड़ोसी भिड़े, एक पक्ष ने दूसरे के घर पर बोला धावा
राजस्थान
सीकर: गुहाला में भाईचारे की मिसाल, हिंदू परिवार ने मुस्लिम ईदगाह के लिए दान की बेशकीमती जमीन
सीकर: गुहाला में भाईचारे की मिसाल, हिंदू परिवार ने मुस्लिम ईदगाह के लिए दान की बेशकीमती जमीन
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने सऊदी अरब में तैनात किए F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स, ईरान युद्ध के बीच शहबाज-मुनीर ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?
PAK ने सऊदी में तैनात किए F-16 और JF-17, ईरान युद्ध के बीच शहबाज-मुनीर ने क्यों लिया बड़ा फैसला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर आक्रामक श्रमिकों को मिला सपा का साथ, DND, 62, समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक
नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर आक्रामक श्रमिकों को मिला सपा का साथ, DND, 62, समेत कई रास्तों पर भारी ट्रैफिक
बॉलीवुड
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना', पोस्ट में लिख दी ऐसी बात
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना'
विश्व
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया पाकिस्तान में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
'डील सिर्फ कुछ ही इंच दूर थी, लेकिन...', ईरान के विदेश मंत्री ने बताया PAK में कैसे अचानक बिगड़ गई बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
विश्व
होर्मुज ही नहीं, खार्ग और बंदर अब्बास पर भी ट्रंप की नजर, ईरान को समंदर में भी तबाह करना चाहता है US
होर्मुज ही नहीं, खार्ग और बंदर अब्बास पर भी ट्रंप की नजर, ईरान को समंदर में भी तबाह करना चाहता है अमेरिका
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden: किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं आंवले का पौधा, चटनी बनाने की दूर हो जाएगी टेंशन
किचन गार्डन में ऐसे उगा सकते हैं आंवले का पौधा, चटनी बनाने की दूर हो जाएगी टेंशन
हेल्थ
Autoimmune Disease Symptoms: थकान और जोड़ों के दर्द को न लें हल्के में, आंतों से शुरू हो सकती है ये बीमारी
थकान और जोड़ों के दर्द को न लें हल्के में, आंतों से शुरू हो सकती है ये बीमारी
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget