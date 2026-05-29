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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को इस टीम से 30 करोड़ रुपये का ऑफर! क्या है वायरल खबर की सच्चाई, जानकर चौंक जाएंगे

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को इस टीम से 30 करोड़ रुपये का ऑफर! क्या है वायरल खबर की सच्चाई, जानकर चौंक जाएंगे

वैभव सूर्यवंशी को मुंबई इंडियंस में लाने के नाम पर सोशल मीडिया में बड़ी अफवाह उड़ाई गई. नीता अंबानी के ऑफर वाले दावों पर अब ललित मोदी ने जवाब दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 29 May 2026 06:23 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं. बेहद कम उम्र में उन्होंने जिस आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज के साथ आईपीएल 2026 में बल्लेबाजी की, उसने क्रिकेट फैंस को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. बड़े गेंदबाजों के खिलाफ उनका निडर रवैया और लगातार तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें बाकी युवा खिलाड़ियों से अलग पहचान दिला रही है. शानदार प्रदर्शन के बाद अब हर तरफ सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हो रही है. हालांकि बढ़ती लोकप्रियता के साथ अब सोशल मीडिया पर उनके नाम को लेकर कई तरह की अफवाहें भी तेजी से फैलने लगी हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अचानक तेजी से वायरल होने लगी. इस पोस्ट में दावा किया गया कि मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने वैभव सूर्यवंशी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़ा ऑफर भेजा है. वायरल पोस्ट के मुताबिक उन्हें 30 करोड़ रुपये देने की बात कही गई. इसके अलावा मुंबई के एंटीलिया में फ्लैट और मालदीव में निजी आइलैंड तक ऑफर किए जाने का दावा भी किया गया. पोस्ट में यह भी लिखा गया कि वैभव सूर्यवंशी के परिवार को ब्लैंक चेक देने की बात हुई है. इन दावों ने सोशल मीडिया पर अचानक बड़ा माहौल बना दिया और क्रिकेट फैंस के बीच इस खबर की चर्चा तेजी से फैलने लगी.

कुछ लोगों ने इस वायरल पोस्ट को सच मान लिया, जबकि कई यूजर्स लगातार सवाल उठाने लगे कि क्या आईपीएल जैसी बड़ी लीग में इस तरह की निजी डील संभव है. मामला लगातार बढ़ता गया और आखिरकार आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को खुद सामने आकर इन वायरल दावों पर प्रतिक्रिया दी.

ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन बातों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया. उन्होंने साफ कहा कि आईपीएल में किसी खिलाड़ी को सीधे पैसे, लग्जरी गिफ्ट या निजी फायदे देकर टीम में शामिल करने की अनुमति नहीं होती. उन्होंने बताया कि अगर किसी फ्रेंचाइजी को किसी खिलाड़ी को अपनी टीम में लाना होता है, तो उसके लिए आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है. खिलाड़ी का ट्रांसफर केवल ट्रेडिंग विंडो या ऑक्शन के जरिए ही संभव होता है.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे बन सकते हैं और उनकी कीमत भी काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही इन कहानियों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है.

यह पूरा मामला एक बार फिर दिखाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर सही नहीं होती. कई बार बिना पुष्टि वाली बातें इतनी तेजी से फैल जाती हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगते हैं. ऐसे में किसी भी बड़ी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक बयान और विश्वसनीय जानकारी का इंतजार करना बेहद जरूरी हो जाता है.

Published at : 29 May 2026 06:23 AM (IST)
Tags :
Nita Ambani MUMBAI INDIANS Vaibhav Sooryavanshi
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