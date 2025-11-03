एक्सप्लोरर
जयपुर से जैसलमेर तक... राजस्थान में नहीं थम रहे हादसे, तस्वीरों में देखें तबाही
Rajasthan Accident News: ज्यादातर हादसे आग लगने या सड़क पर हुए जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई, जिनका कोई कसूर नहीं था. कई मामलों में बस ड्राइवरों की लापरवाही सामने आई तो कई बार सिस्टम की.
राजस्थान में एक के बाद एक हादसों में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 03 Nov 2025 11:18 PM (IST)
राजस्थान
6 Photos
जयपुर: बेकाबू डंपर ने बरपाया कहर, 12 लोगों की मौत, तस्वीरों में देखें दर्दनाक मंजर
राजस्थान
8 Photos
SMS अस्पताल में भीषण आग के बाद खुले आसमान के नीचे रखे गए गंभीर मरीज, सामने आईं परेशान करने वाली तस्वीरें
राजस्थान
6 Photos
डीग में CM भजनलाल शर्मा ने गौ माता की सेवा का लिया संकल्प, गौशालाआों पर लिया ये फैसला
राजस्थान
6 Photos
राजस्थान: बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी से जुड़ी बड़ी खबर, पार्टी ने उठा सकती है ये कदम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सूडान में विद्रोहियों ने किया भारत के युवक का अपहरण, अफ्रीकी देश के राजदूत बोले- जल्द छुड़वाएंगे
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
59 की उम्र में सलमान खान ने फ्लॉन्ट की टोन्ड बॉडी, फिटनेस देख फैंस हैरान
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion