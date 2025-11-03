जयपुर से जैसलमेर तक... राजस्थान में नहीं थम रहे हादसे, तस्वीरों में देखें तबाही

राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं. पहले जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में दर्दनाक हादसों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. आलम ये है कि हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे. सोमवार (3 नवंबर) को जयपुर के हरमाड़ा में बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई.