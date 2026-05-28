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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota News: कोटा-झालावाड़ हाईवे पर बड़ा हादसा, ओवरटेक के चक्कर में खेत में पलटी प्राइवेट बस, 2 गंभीर

Kota News: कोटा-झालावाड़ हाईवे पर बड़ा हादसा, ओवरटेक के चक्कर में खेत में पलटी प्राइवेट बस, 2 गंभीर

Kota Road Accident News In Hindi: कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे-52 पर नागपुर से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार निजी बस ओवरटेक करते समय खेत में पलट गई. हादसे में 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं.

By : आसिफ खान, कोटा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 28 May 2026 01:12 PM (IST)
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कोटा-झालावाड़ नेशनल हाईवे-52 पर गुरुवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. नागपुर से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार निजी बस सहरावद बस स्टैंड के पास ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा पलटी. हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर लंबा जाम लग गया.

यह घटना सुबह करीब 7:30 बजे ढाबादेह के आगे सहरावद बस स्टैंड के पास हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस की रफ्तार काफी तेज थी. ओवरटेक करने के प्रयास में चालक ने स्टीयरिंग से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस सीधे सड़क किनारे खेत में जा गिरी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के वक्त बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

हादसे की सूचना मिलते ही मोड़क थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया. बस के अंदर फंसे घबराए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. मोड़क थाना एएसआई राकेश शर्मा ने बताया कि हादसे में 4 से 5 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एंबुलेंस की सहायता से प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया गया है.

क्रेन से हटवाई गई बस, यातायात हुआ सुचारु

हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को खेत से बाहर निकलवाया और हाईवे का यातायात सुचारु कराया. सुरक्षित बचे बाकी यात्रियों को दूसरी बस की व्यवस्था कर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 28 May 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS ROAD ACCIDENT
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