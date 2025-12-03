जयपुर: शराबी ट्रक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कुचलने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार
Rajasthan News: शराबी ट्रक ड्राइवर ने जयपुर के आदर्श नगर में हेड कांस्टेबल रामपाल को कुचलने की कोशिश की. लोगों ने वाहनों से ट्रक रोका, ड्राइवर को पकड़ा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.
जयपुर के भीड़भाड़ वाले आदर्श नगर इलाके में रविवार (30 नवंबर) रात एक बेहद खतरनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. शराब के नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने नो-एंट्री में घुसने पर उसे रोक रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि उसे कुचलने की कोशिश तक कर डाली. यह दिल दहला देने वाली घटना रात करीब 8:30 बजे की है.
घटना के अनुसार, आदर्श नगर चौराहे पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हेड कांस्टेबल रामपाल (52 वर्ष) ने एक ट्रक को नो-एंट्री में घुसते देखा. इलाका घनी आबादी और भारी यातायात वाला होने के कारण रामपाल ने तुरंत इशारा कर ट्रक को रोकने की कोशिश की. हालांकि, शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने ट्रक रोकने के बजाय उसे और तेज कर दिया.
कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश करता रहा आरोपी ट्रक चालक
जानकारी के अनुसार, जब ट्रक नहीं रुका तो रामपाल उसकी बोनट पर चढ़ गए ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके. लेकिन नशे में धुत ड्राइवर ने इसे भी अनदेखा कर दिया और तेजी से ट्रक भगाने लगा. वह बार-बार ट्रक को झटका देकर कांस्टेबल को नीचे गिराने और फिर उसे कुचलने की कोशिश करता रहा. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को दहला गया.
लोगों ने शराबी ड्राइवर की जमकर की पिटाई
घटना स्थल से गुजर रहे राहगीरों और वाहन चालकों ने जब यह खतरनाक स्थिति देखी, तो उन्होंने तुरंत अपने वाहन ट्रक के सामने लगाकर उसे रोकने की कोशिश की. भीड़ ने मिलकर ट्रक को घेर लिया और हेड कांस्टेबल रामपाल को सुरक्षित नीचे उतारा. इसके बाद गुस्साए लोगों ने शराबी ड्राइवर की पिटाई भी कर दी.
पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार
सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ड्राइवर नशे की हालत में था और उसने नियमों की अनदेखी करते हुए नो-एंट्री में प्रवेश किया था.
जयपुर पुलिस ने हेड कांस्टेबल रामपाल की बहादुरी की सराहना की है और कहा है कि अगर मौके पर मौजूद लोगों ने साहस नहीं दिखाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि नशे में वाहन चलाना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि दूसरों की जान के लिए बड़ा खतरा भी है. पुलिस ने शहर में ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई और कड़ी करने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़िए- 'अगर पति आवारा है, कंडोम ही सहारा है', समस्तीपुर में निकली AIDS जागरूकता रैली, तस्वीरें वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL