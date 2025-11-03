जयपुर: बेकाबू डंपर ने बरपाया कहर, कई लोगों की मौत, तस्वीरों में देखें दर्दनाक मंजर

हादसा इतना भीषण था कि कार और अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीन लोगों की मौत की खबर है. वहीं कुछ लोग गाड़ियों में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं.