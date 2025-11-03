एक्सप्लोरर
जयपुर: बेकाबू डंपर ने बरपाया कहर, कई लोगों की मौत, तस्वीरों में देखें दर्दनाक मंजर
Jaipur Accident News: हादसा इतना भीषण था कि कार और अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, इसमें तीन लोगों की मौत की खबर है. वहीं कुछ लोग गाड़ियों में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है.
जयपुर में बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, हादसे में कई लोगों की मौत हो गई
Published at : 03 Nov 2025 03:03 PM (IST)
