हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराजस्थानजयपुर: बेकाबू डंपर ने बरपाया कहर, कई लोगों की मौत, तस्वीरों में देखें दर्दनाक मंजर

जयपुर: बेकाबू डंपर ने बरपाया कहर, कई लोगों की मौत, तस्वीरों में देखें दर्दनाक मंजर

Jaipur Accident News: हादसा इतना भीषण था कि कार और अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, इसमें तीन लोगों की मौत की खबर है. वहीं कुछ लोग गाड़ियों में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है.

By : मुबारिक खान  | Updated at : 03 Nov 2025 03:03 PM (IST)
Jaipur Accident News: हादसा इतना भीषण था कि कार और अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, इसमें तीन लोगों की मौत की खबर है. वहीं कुछ लोग गाड़ियों में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है.

जयपुर में बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, हादसे में कई लोगों की मौत हो गई

1/6
राजस्थान में हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. रविवार को जोधपुर में हुए दो सड़क हादसों में कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं सोमवार (3 नवंबर) को राजधानी जयपुर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब तीन लोगों की मौत की खबर है.
राजस्थान में हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. रविवार को जोधपुर में हुए दो सड़क हादसों में कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं सोमवार (3 नवंबर) को राजधानी जयपुर में भी दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब तीन लोगों की मौत की खबर है.
2/6
ये हादसा जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहामंडी रोड पर हुआ, जिसमें एक अनियंत्रित डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मारी, टक्कर के बाद डंपर 3 अन्य गाड़ियों पर पलट गया.
ये हादसा जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहामंडी रोड पर हुआ, जिसमें एक अनियंत्रित डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मारी, टक्कर के बाद डंपर 3 अन्य गाड़ियों पर पलट गया.
3/6
इस दर्दनाक हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. चश्मदीदों की मानें तो हादसे का मंजर रूह कंपा देने वाला था. फिलहाल स्थानीय पुलिस प्रशासन मौक पर पहुंचकर राहत कार्य कर रहा है गंभीर घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी.
इस दर्दनाक हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. चश्मदीदों की मानें तो हादसे का मंजर रूह कंपा देने वाला था. फिलहाल स्थानीय पुलिस प्रशासन मौक पर पहुंचकर राहत कार्य कर रहा है गंभीर घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी.
4/6
हादसा इतना भीषण था कि कार और अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीन लोगों की मौत की खबर है. वहीं कुछ लोग गाड़ियों में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं.
हादसा इतना भीषण था कि कार और अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीन लोगों की मौत की खबर है. वहीं कुछ लोग गाड़ियों में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना हो गई हैं.
5/6
आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं. हादसे के बाद मुख्य मार्ग पर यातायात डायवर्ट कर दिया गया है और आसपास के इलाके में भारी जाम की स्थिति बनी हुई है.
आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं. हादसे के बाद मुख्य मार्ग पर यातायात डायवर्ट कर दिया गया है और आसपास के इलाके में भारी जाम की स्थिति बनी हुई है.
6/6
स्थानीय लोगों के अनुसार, डंपर तेज रफ्तार और अनियंत्रित था, जिसने कुछ ही सेकंड में चार गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. फिलहाल पुलिस राहत-बचाव कार्य में जुटी हुई है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, डंपर तेज रफ्तार और अनियंत्रित था, जिसने कुछ ही सेकंड में चार गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. फिलहाल पुलिस राहत-बचाव कार्य में जुटी हुई है.
Published at : 03 Nov 2025 03:03 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS Jaipur Accident

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'हमारे पास इतने परमाणु बम, 150 बार तबाह हो जाएगी दुनिया', ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
'बाबू क्या आप अंग्रेजी में...,' तेजस्वी के बयान पर आगबबूला हुए ओवैसी
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जनरल नॉलेज
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
शिक्षा
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget