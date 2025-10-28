एक्सप्लोरर
जयपुर बस हादसे की खौफनाक तस्वीरें, चश्मदीदों ने आग लगने से पहले क्या देखा?
राजस्थान में जैसलमेर बस हादसे के बाद एक पखवाड़े के भीतर अपनी तरह का यह दूसरा हादसा है. 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी स्लीपर बस में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी.
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘‘जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है. संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार का निर्देश दिया गया है.’’
Published at : 28 Oct 2025 04:34 PM (IST)
Tags :RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
