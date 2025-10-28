हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराजस्थानजयपुर बस हादसे की खौफनाक तस्वीरें, चश्मदीदों ने आग लगने से पहले क्या देखा?

जयपुर बस हादसे की खौफनाक तस्वीरें, चश्मदीदों ने आग लगने से पहले क्या देखा?

राजस्थान में जैसलमेर बस हादसे के बाद एक पखवाड़े के भीतर अपनी तरह का यह दूसरा हादसा है. 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी स्लीपर बस में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी.

By : मुबारिक खान  | Updated at : 28 Oct 2025 04:35 PM (IST)
राजस्थान में जैसलमेर बस हादसे के बाद एक पखवाड़े के भीतर अपनी तरह का यह दूसरा हादसा है. 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी स्लीपर बस में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी.

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘‘जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है. संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार का निर्देश दिया गया है.’’

1/7
बस हादसों से जुड़ा मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. जैसलमेर बस हादसे के बाद राजधानी जयपुर के समीप एक प्राइवेट स्लीपर बस आग की चपेट में आ गई. बस में करंट दौड़ने के चलते उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीन लोगों की मौत हो गई तो वहीं दस मज़दूर गंभीर घायल हो गए.
बस हादसों से जुड़ा मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. जैसलमेर बस हादसे के बाद राजधानी जयपुर के समीप एक प्राइवेट स्लीपर बस आग की चपेट में आ गई. बस में करंट दौड़ने के चलते उत्तर प्रदेश के रहने वाले तीन लोगों की मौत हो गई तो वहीं दस मज़दूर गंभीर घायल हो गए.
2/7
बस उत्तर प्रदेश से जयपुर आ रही थी. इसी दौरान जयपुर के मनोहरपुरा के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में करंट दौड़ गया. इससे बस में आग लग गई. करीब 10 घायलों को अस्पताल भेजा गया. वहीं गंभीर घायलों को जयपुर के SMS अस्पताल लाया गया.
बस उत्तर प्रदेश से जयपुर आ रही थी. इसी दौरान जयपुर के मनोहरपुरा के पास हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में करंट दौड़ गया. इससे बस में आग लग गई. करीब 10 घायलों को अस्पताल भेजा गया. वहीं गंभीर घायलों को जयपुर के SMS अस्पताल लाया गया.
3/7
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से वार्ता कर घटना की जानकारी ली. उन्होंने शोक भी जताया है. सामान भी बस के ऊपर रखा हुआ था. इसमें गैस सिलेंडर और 4 पांच मोटरसाइकिल भी शामिल थे.
इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से वार्ता कर घटना की जानकारी ली. उन्होंने शोक भी जताया है. सामान भी बस के ऊपर रखा हुआ था. इसमें गैस सिलेंडर और 4 पांच मोटरसाइकिल भी शामिल थे.
4/7
आग लगने के बाद धमाके की आवाज़ सुनकर आस पास के लोग मौक़े पर पहुंचे. कुछ मज़दूरों ने बस से कूद कर अपनी जान बचायी.
आग लगने के बाद धमाके की आवाज़ सुनकर आस पास के लोग मौक़े पर पहुंचे. कुछ मज़दूरों ने बस से कूद कर अपनी जान बचायी.
5/7
बस हादसे की जानकारी मिलते ही जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में टीम को अलर्ट पर रखा गया. जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी मौके पर पहुंचे.
बस हादसे की जानकारी मिलते ही जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में टीम को अलर्ट पर रखा गया. जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी मौके पर पहुंचे.
6/7
यूपी के पीलीभीत के रहने वाले नसीम पुत्र अली हसन और सहीमन पुत्री नसीम की मौत हो गई. एक मृतक की अब तक पहचान नहीं हुई.
यूपी के पीलीभीत के रहने वाले नसीम पुत्र अली हसन और सहीमन पुत्री नसीम की मौत हो गई. एक मृतक की अब तक पहचान नहीं हुई.
7/7
जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि इस घटना में दो गैस सिलेंडर में आग लग गई. उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि दो मजदूर बस से उतरे और ड्राइवर को तारों के नीचे से धीरे-धीरे बस निकालने के लिए इशारा कर रहे थे लेकिन बस की छत पर रखा सामान तारों को छू गया.
जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि इस घटना में दो गैस सिलेंडर में आग लग गई. उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि दो मजदूर बस से उतरे और ड्राइवर को तारों के नीचे से धीरे-धीरे बस निकालने के लिए इशारा कर रहे थे लेकिन बस की छत पर रखा सामान तारों को छू गया.
Published at : 28 Oct 2025 04:34 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका! अब भारत में ही बनेंगे यात्री विमान; रूस के साथ हो गई डील
दिल्ली NCR
Cloud Seeding in Delhi: दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, जल्द कृत्रिम बारिश की उम्मीद
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
बेटे की वायल तस्वीर पर भड़के हरभजन सिंह, बोले- ये किसका बेटा है; भज्जी के रिएक्शन से सब हैरान
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
जनरल नॉलेज
प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
प्रशांत किशोर के पास दो वोटर कार्ड! ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
यूटिलिटी
India SIR: SIR के लिए आपके घर आकर ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे BLO, यहां देख लें पूरी लिस्ट
SIR के लिए आपके घर आकर ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे BLO, यहां देख लें पूरी लिस्ट
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget