हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में आर्मी डे से पहले सिम्फनी बैंड की शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति से गूंजा जवाहर कला केंद्र

जयपुर में आर्मी डे से पहले सिम्फनी बैंड की शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति से गूंजा जवाहर कला केंद्र

Jaipur News: कार्यक्रम की अध्यक्षता आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने की. उन्होंने इस मौके पर भारतीय सेना की शौर्यपूर्ण परंपरा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण पर प्रकाश डाला.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 06 Jan 2026 07:19 AM (IST)
आर्मी डे परेड से पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में भारतीय सेना की ओर से सोमवार (5 जनवरी) एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारतीय सेना के सिम्फनी बैंड की प्रस्तुति रही. देशभक्ति गीतों और मधुर धुनों पर सभागार में मौजूद लोग भावविभोर हो उठे और पूरा वातावरण राष्ट्रप्रेम से भर गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने की. उन्होंने इस मौके पर भारतीय सेना की शौर्यपूर्ण परंपरा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण पर प्रकाश डाला. कहा कि सेना केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि समाज के कल्याण में भी सक्रिय भूमिका निभाती है.

सैनिक परिवारों को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर

इस अवसर पर आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यों की सराहना की गई. बताया गया कि संगठन सैनिकों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है. कार्यक्रम के दौरान भामाशाहों की ओर से AWWA को स्कूटी और आर्थिक सहायता दी गई.

पहली बार परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर

परेड की तैयारियों को लेकर लोगों के सतह ही जवानों का उत्साह भी देखते बन रहा है.साढ़े तीन किलोमीटर परेड के लिए जवान सुबह सात बजे दोपहर 12 बजे तक अभुयास कर रहे हैं.  शहर के जगतपुर स्थित महल रोड पर परेड के आयोजन को देखने के लिए प्रदेश वासियों के लिए यह पहला मौका होगा. सेना की आधा दर्जन टुकड़ियों के साथ ही रोबोट डॉग्स की भी रिहर्सल चल रही है.

स्थानीय पुलिस-प्रशासन ने परेड की प्रैक्टिस और सुरक्षा अको देखते हुए वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है. इसके साथ ही  पांच किलोमीटर के रेडियस में पतंगबाजी पर भी रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि 15 जनवरी को जयपुर में आर्मी डे की राष्ट्रीय परेड आयोजित होगी. इसकी तैयारियों के तहत महल रोड पर टैंक, हेलिकॉप्टर और सेना की टुकड़ियों की रिहर्सल जारी है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

Published at : 06 Jan 2026 07:19 AM (IST)
Army Day RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
