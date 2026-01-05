भीलवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल! साजिश के तहत युवक को कार से कुचला, मौत

राजस्थान में विरासत की जमीन, बेटियों-बहनों के वैधानिक हक और बंटवारे की पेचीदगियां-आज अनेक परिवारों में रिश्तों की हत्या का कारण बनती जा रही है. कहीं भाई-बहन की पवित्र डोर दुश्मनी में बदल गई, तो कहीं वर्षों तक चलने वाले मुकदमों की फाइलों में रिश्ते दम तोड़ते रहे. और कहीं-कहीं तो जमीन के लालच ने इंसान को खून का प्यासा बना दिया.

इसी बीच भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला उसी कड़वी सच्चाई का रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है. जहां जमीनी विवाद ने मामा-भांजे के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया.

साजिश के तहत की हत्या

बुधवार (31 दिसंबर 2025) की रात के अंधेरे में एक सुनियोजित साजिश चुपचाप आकार ले रही थी. प्रार्थी किशन जाट ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पिता रामनारायण जाट (42 वर्ष) खाना खाकर लांबिया कलां लौट रहे थे. जैसे ही वे महाकाल फैक्ट्री के पास पहुंचे. तभी पीछे से घात लगाए बैठे आरोपियों ने वरना कार से उनकी मोटरसाइकिल को जानबूझकर जोरदार टक्कर मारी.

उनके बाइक से गिरने के बाद भी निर्दयता नहीं थमी. आरोपियों ने कार को पीछे लेकर फिर टक्कर मारी और घसीटा दिया. अंततः लाइट पोल से टकराकर युवक को मौत के हवाले कर दिया गया. कार मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए. मौके पर ही रामनारायण जाट की मृत्यु हो गई.

जांच में सामने आई विवाद की वजह

जांच में सामने आया कि ग्राम लांबिया कलां निवासी भंवरलाल जाट और मृतक के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इसी रंजिश ने आग पकड़ी और भंवरलाल के भांजे सत्यनारायण जाट के मन में बदले की चिंगारी सुलग उठी.

आरोप है कि सत्यनारायण जाट ने अपने साथियों कमलेश धाकड़ और मिठूलाल जाट के साथ मिलकर पूर्व नियोजित हत्या की साजिश रची. इसके बाद रेकी करवाई, रास्ता तय किया और सही वक्त पर वार किया.

जांच में हुआ खुलासा

यह प्रकरण संख्या 02/2026, धाराएं 281, 105 बी.एन.एस. के तहत दर्ज हुआ. जांच में यह गैर-इरादतन नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या पाई गई. पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य तथा वृत्ताधिकारी जितेन्द्र सिंह के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई हुई.

थाना रायला की गठित टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सत्यनारायण पुत्र रामलाल जाट, निवासी लांबिया खुर्द, थाना बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या में और कौन-कौन शामिल था तथा उनकी भूमिका क्या रही.

पुलिस द्वारा गठित की गई टीम

इस मामले को लेकर एक टीम गठित की गई थी. जिसमें थानाधिकारी मुलचंद वर्मा (पु.नि.) आशीष कुमार मिश्रा (स.उ.नि., साइबर सेल) नारायण लाल, राजेश, रविन्द्र, विक्रम, बनवारी लाल (कां.) और पिंटू चौधरी (कां.), साइबर सेल) शामिल थे.

यह मामला केवल एक हत्या नही-यह लालच, रंजिश और टूटते रिश्तों की त्रासदी है. जमीन का बंटवारा होना चाहिए, पर रिश्तों का कत्ल नहीं. कानून अपना काम कर रहा है. अब समाज को भी आत्ममंथन करना होगा. ताकि विवाद संवाद और कानून से सुलझें, खून से नहीं.