हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'केवल नाम की ही बनर्जी हैं, समर्थन मुसलमानों का करती हैं', बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर बोले जगद्गुरु रामभद्राचार्य

'केवल नाम की ही बनर्जी हैं, समर्थन मुसलमानों का करती हैं', बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर बोले जगद्गुरु रामभद्राचार्य

Jagadguru Rambhadracharya: सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वह सिर्फ नाम की बनर्जी हैं. उनके अनुसार ममता की राजनीति पूरी तरह मुस्लिम तुष्टिकरण पर हो गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Jan 2026 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जयपुर में तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. गुरुवार को उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब सिर्फ नाम की बनर्जी हैं, उनकी राजनीति पूरी तरह से मुसलमानों के समर्थन और तुष्टिकरण पर टिक गई है. उनका कहना था कि बंगाल में हिंदुओं की भावनाओं और अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता पूरी तरह से मुसलमानों का समर्थन कर रही हैं. वह बस नाम के लिए ही बनर्जी हैं. उनका कहना था कि ममता की राजनीति अब वोट बैंक के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां हिंदुओं की भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह गई.

“अब बहन नहीं, गद्दारों की बहन”

इससे पहले बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर भी रामभद्राचार्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेर चुके हैं. उन्होंने कहा था, “मैं अब ममता बनर्जी को बहन नहीं कह सकता. वह हमारी बहन नहीं रहीं. अब तो वह गद्दारों की बहन हैं.”

उन्होंने आरोप लगाया कि ममता का झुकाव उन लोगों की तरफ है जिन्होंने इतिहास में हिंदुओं पर अत्याचार किए. रामभद्राचार्य ने जयचंद, मानसिंह, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान और महमूद गजनवी जैसे नाम गिनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों की मानसिकता का समर्थन करने वालों से उनका कोई नाता नहीं हो सकता.

जगदगुरु रामभद्राचार्य ने कहा, "ममता बनर्जी कान खोलकर सुनिए, हमें किसी भी मस्जिद के बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर ने हमारे देश में आक्रमण किया था, उसके नाम से मस्जिद नहीं बन सकती है."

रामभद्राचार्य के इन बयानों के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है. समर्थक इसे हिंदू भावनाओं की आवाज बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे चुनावी बयानबाजी करार दे रहे हैं. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक घमासान और तेज होने के संकेत हैं.

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
Jagadguru Rambhadracharya MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
West Bengal: ग्रीन फाइल में क्या छिपा है राज..जिसे Mamata Banerjee लेकर गईं बाहर? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
यूपी में 24 घंटों में बदलेगा मौसम, लोगों को कोहरे से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
इंडिया
'I-PAC रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग
'रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता की गिरफ्तारी की मांग
जनरल नॉलेज
Pravasi Bharatiya Divas: भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
नौकरी
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget