Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कांग्रेस ने जनता के हक की लड़ाई लड़ने का दावा किया.

राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार (3 जून) को कोटा दौरे के दौरान राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कई विवादित बयान दे डाले. मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, बल्कि 'सर्कस' चल रहा है और सरकार के मंत्री जनता के काम करने के बजाय अपने विभागों में उलझे हुए हैं.

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक द्वारा पुलिसकर्मियों से कथित अभद्रता और गाली-गलौज के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसपर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, "ये सरकार नहीं सर्कस है. सरकार के मंत्री चोर हैं. कोई चवन्नी चोर है तो कोई अठन्नी चोर. ये मंत्री विभागों में छोटी-मोटी चोरियां करने में लगे हैं. जब किसी अधिकारी से अपना काम करवाना चाहते हैं और काम नहीं होता तो उसके साथ अभद्रता और गाली-गलौज पर उतर आते हैं.”

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बीजेपी सरकार पर और क्या आरोप लगाया?

डोटासरा के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई बहस छिड़ने की संभावना जताई जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के मंत्री प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आम जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. कोटा में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि संगठन में कुछ 'वाइब्रेशन' जरूर है, लेकिन यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर जल्द ही इन मतभेदों को दूर कर लेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले कार्यक्रमों में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट नजर आएगी.

प्रदेश संगठन में संभावित फेरबदल की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिम्मेदारी से ज्यादा संगठन और विचारधारा महत्वपूर्ण है. पार्टी हाईकमान जो भी जिम्मेदारी देगा, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाएगा. डोटासरा के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कोटा पहुंचे थे. दोनों नेता शहर और देहात जिला कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अधिवेशन एवं पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए. कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

कांग्रेस लड़ रही आम लोगों की लड़ाई

डोटासरा ने कहा कि ओबीसी प्रकोष्ठ की संभाग स्तरीय बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेशभर में जनता के बीच जाकर yrpshr सरकार की नीतियों को उजागर कर रहे हैं. राहुल गांधी द्वारा हाल के दौरों में प्रदेश नेतृत्व की सराहना के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि यह पूरे संगठन की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार से जनता परेशान है और कांग्रेस आम लोगों की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ रही है.

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