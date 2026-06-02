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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानहनुमान बेनीवाल ने BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को भेजा मानहानि का नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

हनुमान बेनीवाल ने BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को भेजा मानहानि का नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Rajasthan Politics: राजस्थान की राजनीति में BJP और RLP के बीच तनाव बढ़ा है. RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 11:11 PM (IST)
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राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के बीच चल रही तनातनी अब कानूनी लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है. RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है.

बेनीवाल का आरोप है कि मदन राठौड़ ने सार्वजनिक मंचों से उनके खिलाफ आपत्तिजनक, भड़काऊ और मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं, जिससे उनकी और उनके समर्थकों की राजनीतिक व सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

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19 पन्नों का नोटिस, दिल्ली की फर्म से भेजा

हनुमान बेनीवाल की ओर से दो दिन पहले दिल्ली की एक प्रतिष्ठित लीगल फर्म के माध्यम से यह 19 पेज का कानूनी नोटिस भेजा गया है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि मदन राठौड़ के बयानों से राजनीतिक विरोधियों के सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है. बेनीवाल को एक प्रमुख और जनप्रिय जनप्रतिनिधि बताते हुए कहा गया है कि राठौड़ के बयानों से उनके समर्थकों की भावनाएं आहत हुई हैं.

7 दिन में मांगें माफी, नहीं तो होगा केस

इस कानूनी नोटिस में मदन राठौड़ से सख्त लहजे में मांग की गई है कि वे अपने ऐसे सभी आपत्तिजनक बयान तुरंत वापस लें. इन बयानों से जुड़े वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य सभी सामग्री को डिलीट करें. सार्वजनिक रूप से बिना किसी शर्त के माफी मांगें.

नोटिस में स्पष्ट रूप से चेतावनी (अल्टीमेटम) दी गई है कि यदि नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर ये सभी कदम नहीं उठाए गए, तो हनुमान बेनीवाल की ओर से मदन राठौड़ के खिलाफ दीवानी (Civil) और आपराधिक (Criminal) मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे. साथ ही क्षतिपूर्ति (मुआवजे) की मांग भी की जाएगी.

राजस्थान की सियासत में गर्माया माहौल

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से राजस्थान में किसानों, आरक्षण और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी और आरएलपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी. दोनों दलों के नेता एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे थे. इसी राजनीतिक खींचतान के बीच बेनीवाल द्वारा भेजे गए इस कानूनी नोटिस ने प्रदेश के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है.

अब पूरे राजस्थान की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इस कानूनी नोटिस का क्या जवाब देते हैं और यह सियासी घमासान आगे क्या मोड़ लेता है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Jun 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Hanuman Beniwal Madan Rathore RAJASTHAN NEWS
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