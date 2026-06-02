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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार का चयन बना चुनौती! कांग्रेस- BJP से इन नामों की चर्चा तेज

Rajasthan Rajya Sabha Election: राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार का चयन बना चुनौती! कांग्रेस- BJP से इन नामों की चर्चा तेज

Rajasthan Rajya Sabha Election 2026: राजस्थान में जून में ही राज्यसभा सांसद कांग्रेस के नीरज डांगी के साथ ही बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत का कार्यकाल खत्म हो रहा है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Jun 2026 03:45 PM (IST)
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राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. नामांकन का आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक कांग्रेस और बीजेपी में से किसी ने भी अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं. संख्या बल के लिहाज से बीजेपी को दो और कांग्रेस को एक सीट मिलना लगभग तय माना जा रहा है. उम्मीदवारों के नाम के ऐलान में अभी दो से तीन दिन और लग सकते हैं.

हालांकि चर्चा इस बात की है कि बीजेपी तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतारकर निर्दलीयों और क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस का खेल बिगाड़ने और चुनाव को दिलचस्प बनाने की कोशिश कर सकती है.

ये भी पढ़ें: राजस्थान में इन वाहन चालकों पर सख्ती करेगी भजनलाल सरकार! दिया तीन दिन का अल्टीमेटम

जून में खत्म हो रहा कार्यकाल

राजस्थान में जून महीने में ही राज्यसभा सांसद कांग्रेस के नीरज डांगी के साथ ही बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और राजेंद्र गहलोत का कार्यकाल खत्म हो रहा है. मौजूदा समय में भी तीन में से दो सीट बीजेपी और एक कांग्रेस के पास है.

 

 

बीजेपी से इन नामों की चर्चा तेज

सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को यहां से फिर से राज्यसभा भेज सकती है. इसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर वह दोबारा सांसद नहीं बने तो 6 महीने से ज्यादा मंत्री नहीं रह सकते. 

दूसरे नाम को लेकर दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है. सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम को लेकर है. विधानसभा चुनाव के वक्त वह सीएम पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अपना चुनाव हार जाने की वजह से वह मंत्री तक नहीं बन सके. दूसरा नाम जाट समुदाय के बड़े नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश पूनिया का है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भी दांव लगा सकती है बीजेपी

राजेंद्र राठौड़ की तरह वह भी सीएम के दावेदार थे लेकिन अपना चुनाव हारने की वजह से मंत्री तक नहीं बन सके. फिलहाल वह संगठन में काम कर रहे हैं और हरियाणा के प्रभारी हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.

चर्चा इस बात की है कि बीजेपी कोई तीसरा उम्मीदवार भी उतार सकती है. तीसरा उम्मीदवार उतारे जाने पर किसी महिला को मौका मिल सकता है. इसमें सबसे प्रमुख नाम जयपुर की निवर्तमान मेयर और तेजतर्रार महिला नेता सौम्या गुर्जर का है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने जिस तरह एक्टिव होकर काम किया है. 

राखी राठौर को भी भेज सकती है बीजेपी

आधी आबादी में जितनी तेजी से लोकप्रिय हुई है, उससे उनका नाम पहले नंबर पर लिया जा रहा है. दूसरे नंबर पर पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर का नाम है. महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर और ज्योति मिर्धा भी प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं. बीजेपी की रणनीति है कि वह महिला प्रत्याशी को सामने कर चुनाव को दिलचस्प बनाए. 

कांग्रेस इन पर लगा सकती है दांव

वहीं कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा चर्चा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ बयानबाजी करने वाले पवन खेड़ा के नाम की है. माना यह जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर किसी नेता को राज्यसभा भेज कर कांग्रेस आपसी गुटबाजी को बढ़ावा नहीं देना चाहेगी. स्थानीय नेताओं में राष्ट्रीय सचिव भंवर जितेंद्र सिंह का नाम प्रमुख है.

इन नामों की भी चर्चा

इसके अलावा पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर का नाम भी चर्चा में है. सीपी जोशी की दावेदारी को भी एक धड़ा बेहद मजबूत मान रहा है. हालांकि नीरज डांगी के दोबारा राज्यसभा भेजे जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता. 

बहरहाल पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं. देखना यह होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कब होता है. सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि बीजेपी कोई तीसरा उम्मीदवार भी उतारती है या नहीं.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Jun 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Congress BJP Rajasthan News Rajya Sabha Election 2026
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