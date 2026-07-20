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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'बीमारी में जीवनसाथी की देखभाल न करना क्रूरता है', राजस्थान हाई कोर्ट ने मंजूर की तलाक याचिका

'बीमारी में जीवनसाथी की देखभाल न करना क्रूरता है', राजस्थान हाई कोर्ट ने मंजूर की तलाक याचिका

Rajasthan High Court: अदालत ने कहा कि कहा है कि यदि कोई जीवनसाथी बिना उचित कारण बीमार पति या पत्नी की देखभाल नहीं करता, तो इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jul 2026 08:57 AM (IST)
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बीमारी के दौरान जीवनसाथी की देखभाल से दूरी बनाना भी वैवाहिक क्रूरता माना जा सकता है. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति-पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने तक सीमित नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में एक-दूसरे का सहारा बनना भी उनकी जिम्मेदारी है. यदि कोई जीवनसाथी बिना उचित कारण बीमार पति या पत्नी की देखभाल नहीं करता, तो इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है.

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पति लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. ऐसे समय में पत्नी ने उसकी देखभाल करने के बजाय उससे दूरी बना ली. अदालत के अनुसार, पत्नी का व्यवहार संवेदनहीन और अमानवीय था. इससे पति को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा और वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट गए.

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विवाह केवल कानूनी संबंध नहीं- हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह केवल कानूनी संबंध नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और आपसी जिम्मेदारियों का भी बंधन है. जब एक जीवनसाथी बीमारी जैसी कठिन परिस्थिति में दूसरे का साथ छोड़ देता है, तो यह रिश्ते की मूल भावना के विपरीत माना जाएगा. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे हालात में दोनों के बीच विश्वास और साथ रहने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है.

'पति-पत्नी के रिश्ते में सम्मान, संवेदना और सहयोग सबसे अहम'

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी माना कि पति-पत्नी के रिश्ते में सम्मान, संवेदना और सहयोग सबसे अहम आधार होते हैं. यदि ये पूरी तरह खत्म हो जाएं और दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़ जाएं कि एक ही छत के नीचे रहना संभव न रहे, तो ऐसे विवाह को जबरन जारी रखना किसी के हित में नहीं है. 

इन्हीं तथ्यों के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पति की तलाक की याचिका स्वीकार कर ली. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी का व्यवहार मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है और इस स्थिति में पति को वैवाहिक बंधन से मुक्त किया जाना उचित है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jul 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court RAJASTHAN NEWS
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