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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'

सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो एक बार फिर अपने पति को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट लेकर पहुंची हैं. अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 20 Jul 2026 09:35 AM (IST)
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने आज (सोमवार, 20 जुलाई) एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीन बेंच का रुख किया है. उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनम वांगचुक को सफदरंग अस्पताल से शिफ्ट करने की इजाजत नहीं दी गई थी. गीतांजलि आंग्मो का कहना है कि उनके पति सोनम वांगचुक को अधिकार है कि वह अपने पसंद के अस्पताल में अपना इलाज करवाएं. 

हाई कोर्ट को दी गई अपील में गीतांजलि आंग्मो ने तर्क दिया है कि सिंगल जज का आदेश असल में सोनम वांगचुक और उनके परिवार को उनके इलाज और अस्पताल तय करने के अधिकार से वंचित करता है. याचिका में उन्होंने कहा है कि यह आदेश 'इनफॉर्म्ड कंसेंट' (पूरी जानकारी के साथ सहमति) और आर्टिकल 21 के तहत शारीरिक ऑटोनॉमी के सिद्धांतों को नजर अंदाज करता है. 

पत्नी गीतांजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ गिरफ्तारी या हिरासत का कोई आदेश नहीं है. इसके बावजूद उन्हें गैर-कानूनी रूप से सरकारी अस्पताल में रोककर रखा गया है. 

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सोनम वांगचुक के मौलिक अधिकारों का हो रहा हनन- गीतांजलि आंग्मो

अपील में यह भी कहा गया है कि सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक का लगातार रहना आर्टिकल 19 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों (जिसमें विरोध जारी रखने का अधिकार भी शामिल है) का उल्लंघन करता है. साथ ही, इसमें 'इन्फॉर्म्ड कंसेंट' (पूरी जानकारी के साथ सहमति) और मरीजों की स्वायत्तता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया गया है.

सोनम वांगचुक की लीगल टीम के मुताबिक, सीनियर वकील आज डिवीजन बेंच के सामने अपील का जिक्र करेंगे और इसपर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 20 Jul 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk CJP DELHI NEWS
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