Jaipur Weather: जयपुर में एक बार फिर गर्मी की वापसी, 5 दिन सुहाने मौसम के बाद बढ़ा तापमान, उमस से जीना दुश्वार
Jaipur Weather News In Hindi: बुधवार को तापमान भी बढ़ा हुआ है और जबरदस्त उमस भी है. जिससे लोगों का बुरा हाल है. उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में गर्मी ने एक बार फिर से वापसी की है. 5 दिनों तक सुहाने मौसम के बाद बुधवार (3 जून) से गर्मी ने फिर दस्तक दे दी है. बुधवार को तापमान भी बढ़ा हुआ है और जबरदस्त उमस भी है. जिससे लोगों का बुरा हाल है. उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है.
राजस्थान के तमाम दूसरे शहरों का भी कमोवेश यही हाल है. मौसम विभाग ने बुधवार (3 जून) के लिए सिर्फ पांच शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. जयपुर में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा एक बार फिर से पार कर चुका है.
गर्मी से परेशान जयपुर के लोग
जयपुर में लोग पसीने से तर बतर नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि गर्मी उन्हें खूब परेशान कर रही है. चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच लोग अब मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि दो दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा.
तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही उमस बढ़ने से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं. कहा जा सकता है की राजधानी जयपुर समेत गर्मी ने एक बार फिर से वापसी की है. इसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है.
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नौतपा ने बरपाया कहर
इन दिनों गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है. इसे नौतपा कहा जाता है. इस समय सूरज की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं और वातावरण का तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला जाता है. वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस दौरान शरीर पर हीट स्ट्रोक यानी गर्मी का दबाव बढ़ जाता है, जिससे शरीर अपना सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करता है.
ऐसे में गलत खानपान शरीर के तापमान को और बढ़ा सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा तेजी से बढ़ जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, नौतपा के दौरान शरीर को ऐसे भोजन की जरूरत होती है जो हल्का हो, जल्दी पच जाए और शरीर को अतिरिक्त गर्मी न दे, लेकिन इसके उलट अगर हम भारी और तैलीय भोजन लेते हैं तो शरीर को उसे पचाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है.
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Source: IOCL