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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRTO की कार्रवाई से नाराज बस मालिक ने खुद पर छिड़का डीजल, समय रहते बचाया गया, देर तक मचा हंगामा

RTO की कार्रवाई से नाराज बस मालिक ने खुद पर छिड़का डीजल, समय रहते बचाया गया, देर तक मचा हंगामा

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की कार्रवाई के बाद एक प्राइवेट बस मालिक जमकर बवाल काटा और आत्महत्या की कोशिश की. हालांकि, समय रहते उसकी जान बचा ली गई. 

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 20 Jul 2026 10:39 AM (IST)
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राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की कार्रवाई के बाद एक प्राइवेट बस मालिक जमकर बवाल काटा और आत्महत्या की कोशिश की. हालांकि, समय रहते उसकी जान बचा ली गई.  यह मामला जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड का है.

यहां रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब RTO की कार्रवाई से नाराज एक प्राइवेट बस मालिक ने खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और लोगों ने तुरंत दखल देते हुए उसे रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. 

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की टीम सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक निजी बस पर कार्रवाई की गई. बस मालिक हाकिम सिंह का आरोप था कि वो विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए तैयार था, लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी और बस पर सख्त कार्रवाई जारी रखी. इसी से नाराज होकर उसने विरोध का यह खतरनाक तरीका अपनाया. 

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, बस मालिक ने अपने ऊपर डीजल डाल लिया और खुद को आग लगाने का प्रयास किया. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उससे ज्वलनशील सामग्री छीन ली और उसे काबू में कर लिया. घटना के बाद कुछ देर के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया और यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. इस मामले को लेकर देर तक हंगामा देखने को मिला. 

RTO ने मामले पर क्या कहा?

RTO अधिकारियों का कहना है कि परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और सभी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है. वहीं, घटना के बाद पुलिस ने बस मालिक को समझाकर शांत कराया और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.

इस घटना ने एक बार फिर परिवहन विभाग की कार्रवाई और निजी बस संचालकों के बीच बढ़ते तनाव को सामने ला दिया. हालांकि, समय रहते लोगों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 20 Jul 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
RTO Private Bus SUICIDE RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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