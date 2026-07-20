RTO की कार्रवाई से नाराज बस मालिक ने खुद पर छिड़का डीजल, समय रहते बचाया गया, देर तक मचा हंगामा
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की कार्रवाई के बाद एक प्राइवेट बस मालिक जमकर बवाल काटा और आत्महत्या की कोशिश की. हालांकि, समय रहते उसकी जान बचा ली गई.
राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) की कार्रवाई के बाद एक प्राइवेट बस मालिक जमकर बवाल काटा और आत्महत्या की कोशिश की. हालांकि, समय रहते उसकी जान बचा ली गई. यह मामला जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड का है.
यहां रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब RTO की कार्रवाई से नाराज एक प्राइवेट बस मालिक ने खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और लोगों ने तुरंत दखल देते हुए उसे रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
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क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की टीम सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक निजी बस पर कार्रवाई की गई. बस मालिक हाकिम सिंह का आरोप था कि वो विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए तैयार था, लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी और बस पर सख्त कार्रवाई जारी रखी. इसी से नाराज होकर उसने विरोध का यह खतरनाक तरीका अपनाया.
मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, बस मालिक ने अपने ऊपर डीजल डाल लिया और खुद को आग लगाने का प्रयास किया. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उससे ज्वलनशील सामग्री छीन ली और उसे काबू में कर लिया. घटना के बाद कुछ देर के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया और यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. इस मामले को लेकर देर तक हंगामा देखने को मिला.
RTO ने मामले पर क्या कहा?
RTO अधिकारियों का कहना है कि परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और सभी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है. वहीं, घटना के बाद पुलिस ने बस मालिक को समझाकर शांत कराया और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.
इस घटना ने एक बार फिर परिवहन विभाग की कार्रवाई और निजी बस संचालकों के बीच बढ़ते तनाव को सामने ला दिया. हालांकि, समय रहते लोगों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.
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